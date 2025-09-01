Lluvias regresan a Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Las lluvias hicieron su reaparición en Ciudad Acuña al inicio de esta semana, generando ligeros encharcamientos en distintos puntos de la ciudad, sin que se reportaran afectaciones mayores.

Las precipitaciones comenzaron el domingo y se extendieron este lunes hacia la zona urbana. Según los pronósticos, el cambio de clima continuará con lluvias moderadas en los próximos días, como parte del cierre de la temporada de calor.

Autoridades locales informaron que, a diferencia de lluvias anteriores, las actuales han sido leves, lo que ha permitido evitar daños significativos en vialidades o colonias.

El ingreso del mes de septiembre suele marcar el inicio del periodo de lluvias en la región norte del estado, por lo que se mantiene la vigilancia ante cualquier variación en los niveles de precipitación.