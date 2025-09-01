TRAGEDIA: Muere niño ahogado en Villa Unión

VILLA UNIÓN, COAH. – Consternación ha causado en la comunidad la muerte de un niño de apenas dos años de edad , quien perdió la vida tras caer accidentalmente en un recipiente con agua, en hechos ocurridos la noche del domingo.

El trágico incidente sucedió en un domicilio ubicado sobre la calle Lázaro Cárdenas #702 , donde la madre del menor, identificada como Ángel Jesús Amaya López , realizaba labores domésticas utilizando un contenedor de 20 litros lleno de agua . En un momento no determinado, el niño fue hallado sumergido dentro del recipiente.

Tras dar aviso a las corporaciones de seguridad, paramédicos se presentaron en el sitio y aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar , además de suministrar oxígeno. Sin embargo, el menor ya no respondió y fue declarado sin signos vitales en el lugar.