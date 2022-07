Seguirán llegando más osos

SABINAS, COAH. - El avistamiento del oso negro circulando por la carretera federal 57, podría ser el primero de muchas visitas de este tipo, esto derivado de que los animales que habitan en la sierra, bajan de ella en busca de agua y alimento a la zona urbana. La intensa sequía que se vive actualmente está acabando con la flora y la fauna de ciertas zonas.

José Antonio Dávila Paulín, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), en la Carbonífera, informó que, luego de que se supo de este inusual hecho, se dio parte al departamento de "Vida Salvaje", quienes se encargan de registrar estos sucesos, por lo que se dejó que el oso continuara su camino.

Dijo que, la razón más común para que mamíferos y animales salvajes sean avistados en las zonas rurales, es la sequía generalizada, ya que este es el factor más grande de incidencia para que se den este tipo de comportamientos en los animales, los cuales causan gran asombro entre toda la población en general.

No obstante, el experto en el tema, indicó que no solamente tienen que ser osos los seres que puedan ser vistos en la ciudad, si no también otras especies como, pumas, zorras del desierto, gatos monteses, coyotes, además de aves rapaces y todo tipo de reptiles y serpientes.

"Es importante resaltar que estos animales no son mascotas, no son perros o gatos a los que se les pueda acercar con facilidad, hay que tener mucho cuidado y extremar precauciones cuando se presencie alguno y llamar a las autoridades correspondientes para que se pueda hacer la captura de manera correcta sin lastimar al animal". Explicó el entrevistado.

Por último, señaló que, también es indispensable que la población sepa que causarles daño a las especies protegidas, es infringir en la ley federal, por lo que matar a estos animales podría tener consecuencias legales muy graves.