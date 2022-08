"Siempre hay esperanza, yo soy testigo de eso": minero rescatado hace 12 años

SABINAS, COAHUILA. - Hace doce años, don Plutarco Ruiz Loredo, fue rescatado con vida tras sobrevivir durante una semana atrapado en el interior de una cantera de carbón en el poblado de Minas de la Florida, Múzquiz; hoy se encuentra a las afuera de la Mina la Concha, en espera de que su yerno Sergio Gabriel Cruz Gaytán, sea rescatado con vida.

Don Plutarco, fue noticia nacional el 6 de agosto del 2010, cuando fue rescatado por brigadistas tras haber sufrido un accidente en el interior del pocito de carbón "El Boker", en donde junto con sus otros 11 compañeros cayeron en un túnel inundado por las fuertes lluvias que dejó a su paso por la región carbonífera el huracán Alex, a principios del mes de julio.

El accidente se registró el 30 de julio y desde ese día, Plutarco estuvo atrapado una semana a 90 metros de profundidad en una cantera de carbón del municipio, hasta el 6 de agosto que fue rescatado sano y salvo.

Doce años después, a las afueras de la Mina la Concha, Plutarco, camina nervioso, mientras espera que le den noticias de su yerno Sergio Gabriel, que cumplió 24 horas de permanecer atrapado en el desarrollo carbonero, casualmente también por una inundación en el área de trabajo.

En entrevista para Periódico La Voz, comentó que ante la posibilidad de que no regrese su yerno, don Plutarco Ruiz Loredo, abrazó fuertemente a sus nietas les dijo que las quería mucho, que nunca las iba a dejar, al momento de que les dio la fatal noticia.

Sin embargo, el mantiene la firme convicción de que si yerno regresará a casa con su familia, ya que él recordó como hace doce años, estadísticamente ya lo daban por muerto y finalmente fue rescatado.

"Yo necesito ver. Yo no creo en las estadísticas. En ese tiempo, una persona de la Secretaría del Trabajo parece que ya me había dado por muerto, incluso ya lo había anunciado en el periódico, yo lo vi. No deben de hacer eso" aseguró el entrevistado.

Aunque reconoció que las posibilidades te dicen que no es posible, "pero siempre hay una esperanza y yo soy testigo de eso" señaló don Plutarco.