SIMARC despliega pipas para atender falta de agua en Sabinas

SABINAS, COAH.- El Sistema Intermunicipal de Agua de la Región Carbonífera (SIMARC) desplegó personal y equipo técnico para atender la interrupción del suministro de agua potable en la colonia Jorge B. Cuéllar, donde se implementó además un operativo de distribución mediante pipas.

El gerente general del SIMARC, Carlos García Vega, informó que la afectación se originó por el rompimiento de un tubo de la línea general que abastece de agua potable al sector.

"Desde el momento en que tuvimos conocimiento de la situación, desplegamos personal y equipo técnico para realizar los trabajos de reparación y avanzar lo más rápido posible en la normalización del suministro", señaló.

De manera paralela, el SIMARC, en coordinación con Mejora Coahuila y el gobierno municipal de Sabinas, puso en marcha una ruta de distribución de agua potable mediante pipas para atender las necesidades de las familias mientras concluyen las labores de reparación.

García Vega destacó que el organismo mantiene coordinación con el gobierno del estado, a través de Mejora Coahuila, y con el municipio de Sabinas para brindar una respuesta inmediata ante la contingencia.

El Sistema Intermunicipal refrendó su compromiso de mantener atención permanente a la ciudadanía y dar seguimiento a los trabajos hasta lograr la normalización del servicio en el sector afectado.