En el Municipio de Sabinas No se han registrado casos De Influenza A H3N2

SABINAS, COAH.- En el Municipio de Sabinas, no se han detectado casos de Influenza en su variante A H3N2, informó el doctor Francisco Iribarren Cárdenas, director del Centro de Salud.

Expresó a la ciudadanía, sobre la situación actual de la influenza tipo A y tipo B, con el objetivo de fortalecer la prevención y mantener a la población debidamente informada durante la presente temporada.

El galeno mencionó a su vez que, este virus es una enfermedad respiratoria aguda y contagiosa, el cual podría llegar a afectar las vías respiratorias de forma grave.

Señaló que la influenza tipo A es la más frecuente y puede presentar cuadros de mayor intensidad, mientras que la influenza tipo B suele manifestarse con síntomas moderados, aunque puede ocasionar complicaciones si no se atiende oportunamente.

Acciones de la autoridad

Asimismo, informó que se mantienen módulos permanentes de vacunación, además del chequeo constante de cartillas de vacunación, como parte de las acciones de prevención que se realizan en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 3, a cargo del Dr. Carlos Jiménez Villarreal.

El doctor destacó que, la vacuna contra la influenza es efectiva, y aunque no siempre evita el contagio, su principal función es prevenir complicaciones graves, hospitalizaciones y cuadros severos, especialmente en personas adultas mayores, niñas y niños, mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas y con sistema inmunológico disminuido.

Síntomas de la influenza

Entre los factores de riesgo se encuentran la falta de vacunación, los cambios bruscos de temperatura, el contacto cercano con personas enfermas y la exposición en lugares concurridos.

Los síntomas más comunes incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, tos, dolor de garganta, cansancio y escurrimiento nasal.

Finalmente, Iribarren Cárdenas informó que, el Sector Salud cuenta con suficiente abasto de vacunas y medicamentos, e invitó a la población a que, al primer síntoma de algún cuadro de enfermedad respiratoria o gripa, acuda de inmediato a su servicio de salud, evitando la automedicación y permitiendo una atención oportuna que ayude a prevenir complicaciones.