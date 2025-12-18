Fiscalía concluye el fallecimiento de Sergio Verduzco fue muy probablemente decisión personal

Tras revisar videos, peritajes y testimonios, la Fiscalía General del Estado en la región sureste informó que no existen indicios de participación de terceros en el fallecimiento del empresario saltillense Sergio Verduzco Rosan. La carpeta de investigación se encuentra en su etapa final.

SALTILLO, Coahuila.-La Fiscalía General del Estado (FGE) en la región sureste descartó de manera definitiva la intervención de terceras personas en la muerte del empresario Sergio Verduzco Rosan, luego de una revisión exhaustiva de videograbaciones, dictámenes periciales y declaraciones recabadas durante la investigación.

Julio Loera, delegado de la FGE en esta zona del estado, explicó que las imágenes obtenidas de los sistemas de videovigilancia resultaron determinantes para confirmar que Verduzco Rosan se encontraba solo al momento de los hechos y que no se detectaron accesos forzados ni la presencia de otras personas dentro del domicilio.

De acuerdo con la información oficial, nadie ingresó al inmueble antes del fallecimiento. Fue aproximadamente entre 40 y 50 minutos después cuando familiares y trabajadores, al no obtener respuesta, acudieron al lugar y posteriormente entraron para verificar su estado.

Respecto al arma localizada en el sitio, Loera señaló que fue asegurada de inmediato y forma parte de las pruebas analizadas por los peritos.

Actualmente se realizan estudios balísticos para confirmar que se trata del objeto utilizado. Aunque aún se espera información complementaria por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre su procedencia, este dato no altera la principal línea de investigación, la cual sostiene que se trató de una decisión personal del empresario.

En relación con las denuncias públicas y presuntas amenazas que Verduzco Rosan había señalado anteriormente contra familiares, el delegado precisó que no existen elementos que permitan vincular esos antecedentes con su fallecimiento.

Las personas que ingresaron posteriormente al domicilio (entre ellas trabajadores, una hija y un nieto) no guardan relación con esos señalamientos ni con conflictos legales previos, por lo que la Fiscalía analiza el caso de manera independiente y sin atribuir responsabilidades a terceros.

Acciones de la autoridad

En otro balance presentado por la FGE, Loera informó que la región sureste cerrará el año con una reducción significativa en los homicidios dolosos, estimada entre un 50 y 55 por ciento en comparación con periodos anteriores.

Durante el año únicamente se registraron dos casos, ambos ya judicializados. Aunque subrayó que ningún hecho violento es motivo de satisfacción, destacó que estas cifras reflejan avances en materia de seguridad y procuración de justicia.