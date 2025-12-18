Arranca operativo "Bienvenido Paisano" en la carretera 30 de San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Con el objetivo de brindar seguridad, orientación y apoyo a los connacionales que regresan al país durante esta temporada, autoridades de los tres niveles de gobierno pusieron en marcha el operativo 'Bienvenido Paisano' en la carretera federal número 30, a la altura del kilómetro 26, dentro del municipio de San Buenaventura.

El dispositivo fue instalado desde las primeras horas del día y contó con la presencia del alcalde de San Buenaventura, Javier Flores Rodríguez, quien supervisó el arranque de las acciones enfocadas a salvaguardar la integridad de los viajeros, prevenir delitos y ofrecer asistencia inmediata a quienes transitan por esta importante vía federal.

Acciones de la autoridad

La coordinación del operativo estuvo a cargo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, bajo el mando de su Director, Christian Rolando Venegas Burciaga, quien informó que el despliegue se realiza de manera preventiva, con recorridos, puntos de revisión informativos y presencia disuasiva para garantizar un tránsito seguro a las familias paisanas.

En el operativo participan corporaciones municipales, estatales y federales, entre ellas la Guardia Nacional en su división Caminos, la Agencia de Investigación Criminal, Policía Estatal Coahuila, de la Policía de Acción y Reacción, corporaciones preventivas municipales de la región, así como personal de Protección Civil, quienes se mantienen atentos para atender cualquier eventualidad mecánica, médica o de seguridad.

Detalles confirmados

Las autoridades destacaron que el operativo no tiene fines recaudatorios ni de molestia, sino de apoyo y vigilancia, exhortando a los conductores a respetar los límites de velocidad, portar su documentación en regla y reportar cualquier situación irregular durante su trayecto.

El operativo 'Bienvenido Paisano' se mantendrá activo durante el periodo vacacional, reforzando la presencia policial en carreteras y accesos al municipio, como parte de la estrategia para garantizar un regreso seguro a casa de los connacionales que visitan la región.