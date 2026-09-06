Gobierno de Manolo Jiménez Salinas atiende escasez de agua en Sabinas

SABINAS, COAH.- Ante las condiciones de sequía, las altas temperaturas y el descenso en los niveles de las fuentes de abastecimiento, el gobierno de Coahuila, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, intensificó las acciones para atender de manera inmediata la situación que enfrenta el municipio de Sabinas en materia de suministro de agua potable.

Durante una visita de trabajo a la Región Carbonífera, el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, sostuvo una reunión de coordinación con el alcalde de Sabinas, José Feliciano Díaz Iribarren; el gerente general del Sistema Intermunicipal de Aguas de la Región Carbonífera (SIMARC), Carlos García Vega; el subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera, Francisco Tobías Hernández, y el director general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Coahuila (CEAS), Lauro Villarreal Navarro, para establecer acciones emergentes que permitan fortalecer el abasto para las familias sabinenses.

Pimentel González señaló que, por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se trabaja en un programa emergente de agua para Sabinas, con acciones inmediatas, de mediano y largo plazo, ante el agotamiento y bajo nivel de algunos pozos que actualmente abastecen la red general.

Explicó que la situación obedece a diversos factores, entre ellos la prolongada sequía, las altas temperaturas y el incremento en el consumo de agua, por lo que se requiere actuar de inmediato para garantizar el suministro a la población.

"Necesitamos resolver de inmediato. Vamos a proceder para rehabilitar algunos pozos y habilitar nuevas fuentes de abastecimiento, pero también será fundamental mejorar la regulación de horarios y válvulas para lograr una distribución más eficiente del agua", puntualizó.

Como parte de la estrategia, autoridades realizaron un recorrido de supervisión por los pozos Flores Magón, El Mezquite y Cardenales, donde constataron directamente las condiciones de operación y las necesidades de cada fuente de abastecimiento.

Asimismo, se revisaron los trabajos que actualmente se encuentran en proceso, entre ellos la nueva línea de agua potable que beneficiará a las colonias Retama, Manzanos, La Joya y Sabinas 50, además de las acciones necesarias para fortalecer la infraestructura hidráulica.

El secretario de Gobierno informó que el suministro mediante pipas continuará como medida de atención inmediata, con el propósito de apoyar a las familias de los sectores donde se presenta mayor afectación mientras se fortalecen las fuentes de abastecimiento.

De igual manera, se analizan puntos estratégicos para la perforación de nuevos pozos, con el objetivo de incorporar fuentes adicionales que permitan incrementar la disponibilidad de agua y brindar mayor seguridad al suministro en el mediano y largo plazo.

Pimentel González aseguró que existe una atención directa del gobierno del estado y llamó a la población a mantener la tranquilidad, al señalar que se están tomando medidas emergentes para enfrentar la situación y avanzar hacia soluciones de fondo.

"Hay un Gobierno de Manolo Jiménez Salinas que está muy preocupado y ocupado por la situación que prevalece en Sabinas y nos ha instruido para adoptar medidas emergentes e inmediatas para resolver este problema", enfatizó.

El funcionario adelantó que el próximo martes 8 de septiembre se presentará formalmente el programa emergente de agua para Sabinas, donde se darán a conocer las acciones específicas que se implementarán en el corto, mediano y largo plazo.

El programa contempla la rehabilitación de fuentes existentes, la incorporación de nuevos pozos, una mejor regulación de la distribución y el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica, con el propósito de atender la emergencia actual y generar condiciones de mayor certeza en el abasto para las familias sabinenses.

En la jornada de trabajo participaron también Lauro Villarreal Navarro, director general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Coahuila (CEAS); Lico Quintanilla y Javier Treviño, quienes acompañaron las acciones de coordinación y supervisión realizadas en el municipio.

El gobierno de Coahuila refrenda así su compromiso de atender de manera inmediata la situación de abasto de agua en Sabinas, trabajando de manera coordinada con el Ayuntamiento, SIMARC y la CEAS para ofrecer soluciones tanto a la emergencia actual como a las necesidades futuras de la población.