Tienen línea de investigación

SABINAS, COAH.- Ulises Ramírez Guillén, delegado de la Fiscalía General del Estado dio a conocer de la carpeta de investigación del homicidio acontecido el pasado lunes en Melchor Múzquiz.

El entrevistado mencionó que la Policía de Investigación así como la Fiscalía se encuentra trabajando sin descansar en este homicidio en cuanto a los actos de investigación que se están realizando.

Están directamente involucrados el Ministerio Público de Múzquiz, con la finalidad de esclarecer este homicidio, la Policía de Investigación ha realizado diversas entrevistas por lo tanto se cuenta con una línea de investigación, por tal motivo se espera tener buenos resultados, se espera que la policía pueda concretar su investigación y sobre todo esclarecer este hecho.

El entrevistado agregó que la parte técnica y servicios periciales hace lo propio de esto, por parte del Ministerio Público se solicitó el desahogo de algunas pruebas, asimismo se está trabajando a secrecía de la investigación, no es posible revelarlas, por tal motivo informar a la ciudadanía que sí se está trabajando en cada uno de los homicidios que han sucedido para dar la respuesta oportuna.

En la región Carbonífera ha sido un número menor a comparación al año pasado y ha sido mayor el número de conclusiones, solamente se encuentran pendientes estos homicidios que acaban de ocurrir en la ciudad de Múzquiz, y algunos otros que se encuentran pendientes por órdenes de aprehensión, hay denuncias por parte de los familiares de los occisos, se han llevado entrevistas con las personas que estuvieron por última vez con las víctimas.