Trabajadores sindicalizados y de confianza bloquean accesos a mina Conchas Sur

SABINAS, COAH.- Agremiados a la Mina VIII (Conchas Sur) tomaron las instalaciones y bloquearon los accesos al desarrollo de carbón para que nadie ingrese al lugar en protesta ante la falta de pago de nómina.

La empresa Minera del norte (MINOSA) les adeuda 12 semanas de sueldo además de vales de despensa, el fondo de pro huelga, el pago de ahorro por concepto del año pasado y vacaciones, expresaron los obreros activos.

Son cerca de 470 mineros sindicalizados los afectados aunado a más de 150 trabajadores que forman parte del personal de confianza los cuales se unieron a esta causa en demanda de ser escuchados por parte de sus jefes inmediatos, sus líderes sindicales o bien por parte de los representantes de la empresa.

"Queremos ya una respuesta a nuestras exigencias, no se vale que solamente nos estén diciendo que no hay dinero y no hay dinero cuando tienen para solventar otras deudas", mencionaron los obreros.

Cabe señalar, a raíz de la difícil situación económica que viven es que optaron por tomar las instalaciones de la mina a donde a algunos trabajadores se les estaba exigiendo por parte de la empresa acudir a laborar cuando tampoco les cumplen con el transporte.