Urge a Cruz Roja ´rescate´ financiero

SABINAS, COAH.- A punto de "los números rojos" se encuentra la Benemérita Cruz Roja Mexicana, delegación Sabinas, esto ante la crisis económica de la que no se han podido levantar desde hace ya varios años.

Claudia Andrade Bernal, dama voluntaria, comentó que, la Cruz Roja, aún se encuentra luchando día con día por seguir trabajando y no tener que llegar aún cierre definitivo, por la falta de apoyos económicos o recursos para solventar todos los gastos que se realizan dentro de la corporación.

Sin embargo y a pesar de los tiempos tan difíciles por los que pasan en esta noble institución, Andrade Bernal, resaltó que no se ha limitado ningún servicio, por lo que se sigue trabajando totalmente al servicio de la comunidad que así lo requiere, en cualquier situación, ya sea en traslado COVID, traslados a otras ciudades, atención en carreteras ente otros.

"Estábamos pensando en tener que suspender un turno de atención para ahorrarnos un poco de gastos, no hemos llegado todavía a este límite, pero podría ocurrir si la situación económica sigue como ahorita" dijo la dama voluntaria.

Finalmente, invitó a la ciudadanía en general, a apoyar a esta institución que siempre se encuentra a la orden del día, por lo que explicó que, los apoyos no sólo tienen que ser de dinero, si no también se pueden recibir en especie, como con medicamentos, insumos de primeros auxilios, cubrebocas, etc.