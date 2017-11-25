Vigilará JLCA a empresas para pago de aguinaldos

SABINAS, COAH.- David Ortiz Contreras, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Sabinas dio a conocer que las empresas tienen como fecha límite el día 20 de diciembre para hacer entrega de aguinaldos a sus trabajadores.

El entrevistado recordó que el aguinaldo es una prestación laboral y un derecho irrenunciable de los trabajadores, sin importar la rama a la que pertenezcan y el nivel jerárquico que tengan.

Según se establece en las disposiciones laborales, para tener derecho al aguinaldo no se necesita haber trabajado el año completo, ni mucho menos estar laborando en la fecha de su pago.

Indicó que los trabajadores tienen derecho a que se les pague la parte proporcional del aguinaldo, de acuerdo al tiempo que laboraron en el año, cualquiera que fuese ese tiempo.

Para calcular el monto del aguinaldo, debe considerarse el salario diario base o aquél que ordinariamente perciben los trabajadores por un día laborado y que se esté devengando al momento en que deba pagarse tal prestación.

Cuando la retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en los treinta días laborados antes del nacimiento del derecho al aguinaldo.

Mencionó que la Ley Federal del Trabajo concede a los trabajadores el tiempo de un año para reclamar el pago del aguinaldo, contado a partir del día siguiente a la fecha en que esa obligación sea exigible al patrón, siempre que esta prestación no les sea cubierta o se les pague en forma incorrecta.