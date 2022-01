Violan 2 policías a mujer

SABINAS, COAH.- Una mujer víctima de presunta violación sexual, denunció ante la Fiscalía General del Estado a dos elementos de la Policía Municipal de Sabinas como sus agresores, mismos que estaban en turno cuando cometieron el aberrante hecho.

Ulises Ramírez Guillén, delegado de la FGE en la Región Carbonífera, detalló que la mujer fue abordada en la calle por dos elementos policiacos que se encontraban laborando el pasado viernes 07 de enero por la madrugada, cuando fue presuntamente detenida y abusada.

Dijo que, ya se abrió una carpeta de investigación por parte del Centro de Atención para la Mujer, por lo que se está trabajando en ella, recabando toda la información posible, con dictámenes médicos y psicológicos en aras de encontrarse la responsabilidad de estos hechos.

Finalmente, el delegado regional de la FGE, aseguró que se llegará hasta las últimas consecuencias, ya que la violación es considerada como un delito grave.

LO7S DAN DE BAJA DE LA CORPORACIÓN

Asimismo, comandante de la Policía Preventiva y Mando Único de Sabinas, Lionel Payán Sánchez, informó que recibió la instrucción de dar de baja a los dos policías, porque el Ayuntamiento de Sabinas tiene la postura de no aceptar ningún abuso ciudadano, de ninguna índole.

"Yo empecé a ver algunas irregularidades en las acciones que deben llevar a cabo ellos, ya que todas sus acciones deben ser documentadas y la intervención que tuvieron con quien pudiera ser la probable víctima, no me lo reportaron, desde ese momento para mí ya no fueron personas confiables" dijo el comandante.

Dijo, que los señalados tenían más de dos años laborando en el Mando Único, mismos que tienen 27 y 41 años de edad, quienes actualmente se encuentran a disposición del Ministro Público competente.