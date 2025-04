Pide Sheinbaum sanción para funcionario del PJF

SALTILLO, COAH.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre el caso de Eduardo Fuentevilla Cabello, funcionario del Poder Judicial Federal en Coahuila, quien protagonizó un escándalo el pasado fin de semana al agredir verbalmente a policías municipales durante un operativo antialcohol en Saltillo.

Sheinbaum condenó la conducta del funcionario y subrayó que no debe haber privilegios para nadie: "Estuvo mal el actuar del funcionario. Qué bueno que ya se disculpó, pero no hay privilegios, todos somos iguales. Que se hagan las sanciones, no me corresponde a mí, pero que se investigue y si tiene que ser sancionado, que se sancione. Los privilegios ya se quedaron en el pasado", declaró la mandataria.

El incidente ocurrió en un filtro de alcoholímetro instalado en el bulevar Colosio, donde uno de los hijos de Fuentevilla fue detenido por conducir con aliento alcohólico. En los videos que circularon en redes sociales, se observa al funcionario reaccionando con violencia verbal hacia los oficiales.

Entre los insultos proferidos, Fuentevilla expresó: "¿Dónde te los pago? Me los limpio en el clo los nueve mil pesos", y amenazó a un policía con frases como: "Soy de Sinaloa y voy a mandar a que te den unos tablazos".

A pesar de los intentos de una joven, presuntamente su hija, por calmarlo, el funcionario continuó con insultos, llamando a un agente "mensualidad, perro" y asegurando que "hay niveles, cabrón".

Eduardo Fuentevilla Cabello es secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con sede en Saltillo.

Además de su función judicial, ha sido docente de Derecho en la Universidad Autónoma del Noreste y ha participado en manifestaciones públicas en defensa del Poder Judicial. Según datos oficiales, percibe un salario mensual neto de 66,831 pesos.