Abren en Saltillo Clínica para abortar

SALTILLO, COAH.- La Fundación Mujeres Sin Imposibles abrió su primera Clínica de Interrupción Legal del Embarazo en Saltillo, misma en la que se que atenderán también a menores de entre 12 y 17 años que hayan sido víctimas de violación y que deseen abortar sin que sea necesario contar con el permiso de sus padres; los costos por tratamiento van desde los 500 y hasta los 3 mil 500 pesos.

Lo anterior lo dio a conocer el Director del MSI, Alfonso Gerardo Carrera, quien añadió que cuentan con los permisos de la Secretaría de Salud para operar en la Capital del Estado, además de la COFEPRIS, dependencia que verificó que en la clínica se cuentan con las condiciones aptas y el medicamento para practicar las interrupciones de embarazo.

La clínica se ubica en la Calle General Ramón Corona, en la Zona Centro de Saltillo y aunque desde septiembre del año 2023 ya estaba en funcionamiento, solamente se recibían solicitudes de organizaciones pro aborto.

Alfonso Gerardo Carrera añadió que los médicos utilizan tratamientos que son seguros para las mujeres que quieren abortar, mismos que están dentro de la normativa de la ley: "Todo nuestro personal es seleccionado, primero, por actitud, y tenemos evaluaciones continuas para saber quién tiene los conocimientos y destreza para atender a las mujeres, por eso la calidad que nosotros ofrecemos es nuestra tarjeta de satisfacción".

De igual manera, destacó: "Para no re victimizar a las menores de edad que acuden con nosotros, no les cuestionamos las circunstancias por las que tomaron la decisión de interrumpir el embarazo; creemos en que las mujeres tienen una completa y clara decisión, y respetamos lo que ellas elijan conforme a la ley que las autoriza a poder abortar, pero nosotros no podemos intervenir, se trata de lo que ellas quieran".

Los especialistas de la Clínica de Interrupción Legal del Embarazo en Saltillo realizan en primera instancia una valoración clínica a las pacientes, pues no deben tener más de 12 semanas de gestación, tiempo límite para la práctica y los medicamentos que se les suministra son misoprostol y mifepristona, ambos avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y producen efecto de cuatro horas después de tomarlos.

El Director de la Clínica dijo también que la instalación de la misma en Coahuila es debido a que el Estado ocupa uno de los primeros lugares en embarazos de adolescentes: "En apego a la Norma Oficial Mexicana (NOM) que, desde mayo del 2022, posibilita que hospitales del país puedan practicar abortos en casos de violación a menores de 12 a 17 años, sin que sea necesario el consentimiento de sus padres o tutores, es que podemos practicar los abortos".

Cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia decretó que en caso de violación, no es necesario pedir la autorización a los padres o tutores para interrumpir un embarazo en las adolescentes de 12 a 17 años; mientras que en la clínica de Saltillo, la edad común de pacientes que acuden es de los 24 a los 26 años.