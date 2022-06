Abusó profe de Valentina

SALTILLO, COAH.- Aracely Arzola, madre de Valentina, la menor de 11 años que se suicidó al colgarse en las escaleras de su casa, expresó que a su hija la mataron luego de haber abusado de ella en el plantel Urbano Flores, hecho cometidos presuntamente por el Subdirector de la escuela, identificado como Gerardo “N”: “No fue suicidio, la mataron de la peor manera”.

De igual manera agregó: “Hay una persona muy enferma, no sé qué tipo de amenazas sufrió mi hija para que ella tuviera temor de decir lo que pasaba, pero tampoco me corresponde a mi señalar si hay o no más personas involucradas, pienso que poco a poco irá saliendo a la luz”, dijo la afligida madre de la menor.

Aracely exigió justicia para su hija y pidió a los padres de familia del plantel que dialoguen con sus hijas para saber si existen más casos de abuso sexual por parte de Gerardo “N”; además, consideró que luego de lo que sucedió con Valentina, si hay más víctimas, comenzarán a hablar: “Cuando sepan que ya no está la persona que las aterrorizaba, van a empezar a alzar la voz”.

“Mi hija no se suicidó, ¿qué sintió? ¿qué pasó por su cabeza? éramos una familia mis hijas y yo siempre unidas, ella era una niña feliz, contenta, quería ser arquitecta, le gustaba jugar a la patineta; detrás de mi hija están tres hermanas que están sufriendo, sus abuelos y primos, no agreguen cosas que no son, aquí estoy dando la cara, no había salido porque no he podido vivir el duelo de mi hija ni llorarle por estar en la Fiscalía haciendo las investigaciones”, detalló Aracely.

Finalmente, la madre de familia exigió a las autoridades educativas para que se realice una investigación a fondo para saber lo que pasaba en la escuela Urbano Flores: “En la Fiscalía me consta que hay ocho ángeles que atienden el caso que día y noche desde que nos dimos cuenta de lo que le pasó a la niña, no se han despegado, pero tienen que seguir para que haya justicia en la muerte de Valentina”.