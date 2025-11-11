Accidente en carretera 57: hombre de 54 años sufre lesiones leves

ARTEAGA, COAHUILA.– La noche de este lunes, un hombre identificado como Bernardo Olvera Gómez, de 54 años de edad y originario de Puerto México, resultó con lesiones leves luego de sufrir una salida de camino sobre la carretera 57, a la altura del punto conocido como Bella Unión.

El accidente ocurrió cerca de las 10:00 de la noche, cuando el conductor perdió el control de su vehículo y terminó cayendo a un arroyo. Al arribo de elementos de Protección Civil y Bomberos de Arteaga, el hombre fue localizado deambulando, consciente, orientado y estable, aunque presentaba golpes en diversas partes del cuerpo.

¿Qué ocurrió?

Tras una valoración médica inicial, se le ofreció el traslado a un hospital, sin embargo, el afectado se negó y firmó el formato de responsabilidad.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Posteriormente, una ambulancia de CAPUFE acudió al sitio para realizar una revisión complementaria. El conductor viajaba solo al momento del percance.