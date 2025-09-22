Morelos brilla en el Concurso Nacional de Cuarto de Milla 2025

Morelos, Coah. – En el Concurso de la Asociación Mexicana de Cuarto de Milla, el municipio de Morelos volvió a dejar huella, al demostrar la calidad de sus criadores y ejemplares, consolidándose como una potencia nacional en esta exigente disciplina equina.

La Cuadra Fierro Viejo, de Obed Garza, se robó los reflectores con su caballo Whisky, quien obtuvo una destacada triple corona al coronarse como Campeón en la categoría Garañones Mayores de 4 años, Campeón de Campeones y Gran Campeón. A esta hazaña se sumó Caporal, de la misma cuadra, que logró el segundo lugar en esa misma categoría.

Por su parte, el Criadero Los Luises también enalteció el nombre de Morelos con la yegua La Catrina, quien se proclamó Gran Campeona en la categoría Hembras. Además, su ejemplar Centella se quedó con el segundo lugar en la categoría Yeguas Dosañeras, reafirmando la calidad genética y el trabajo del plantel.

Otras cuadras también hicieron vibrar la competencia:

La Cuadra Alvira, de Alfredo Guevara y Alfredo Guevara Jr., obtuvo el segundo lugar en la categoría Destete con la potranca La Coqueta.

El Criadero Poker Arena, de Arnaldo Pérez, brilló con El Benny, quien alcanzó el segundo lugar en la categoría de Castrados.

Con estos resultados, Morelos no solo compitió, sino que dominó, dejando claro que sus criadores, planteles y ejemplares están entre la élite del Cuarto de Milla en México.