Entrenador de UAdeC se disculpa tras acuerdo por acoso en Coahuila

SALTILLO, Coah. - El caso de presunto acoso denunciado por una arquera de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) terminó con un acuerdo entre las partes y una disculpa pública por parte del entrenador, informó Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC).

El funcionario explicó que el organismo intervino después de conocer la situación a través de redes sociales, donde se difundió la denuncia de la arquera por presunto acoso, por lo que buscó comunicación con el área jurídica de la universidad para conocer los detalles y ofrecer apoyo a la estudiante.

Como parte del seguimiento, se realizó una reunión en la que participaron representantes del Tribunal Universitario, personal jurídico y colaboradores del instituto, quienes proporcionaron orientación y acompañamiento a la joven. "Se tuvo una reunión con la alumna para darle el acompañamiento, la asesoría y finalmente, llegaron a un acuerdo las partes, donde todo concluyó en una disculpa pública", señaló Cepeda Licón.

Ante la posibilidad de que se impusiera alguna sanción adicional o una suspensión, el titular del INEDEC precisó que el asunto fue atendido dentro de los procedimientos internos de la UAdeC y que la resolución se tomó conforme a la decisión de la propia estudiante. "Así lo pidió y lo quiso la alumna que se manejara, siempre en un acompañamiento y asesoría jurídica, pero así se decidió y ahí quedó", puntualizó.

Cepeda Licón destacó que el instituto dispone de personal capacitado para ofrecer atención psicológica y asesoría legal a quienes enfrenten situaciones relacionadas con hostigamiento o acoso sexual. Añadió que, de manera anual, se imparten cursos a entrenadores deportivos sobre la prevención de estas conductas. También señaló que el INEDEC cuenta con una Unidad de Género y organiza actividades preventivas, entre ellas cursos de defensa personal dirigidos a mujeres.

El funcionario exhortó a las deportistas que atraviesen circunstancias similares a buscar apoyo en sus instituciones y recurrir a las áreas responsables para recibir orientación y atención oportuna. Finalmente, indicó que el INEDEC no tiene actualmente un registro de denuncias formales por casos de esta naturaleza. Aclaró que la arquera de la UAdeC tampoco presentó una denuncia formal directamente ante el organismo estatal.