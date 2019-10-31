ACTIVAN IMPLANTES COCLEARES A 6 NIÑOS COAHUILENSES

Torreón, Coahuila de Zaragoza.- El DIF Coahuila, en coordinación con el Hospital Ángeles Torreón, realizó el encendido de implantes cocleares a 6 niños que habitan en los municipios de Torreón, Saltillo y Acuña, a quienes se les colocó este dispositivo los días 18, 19 y 20 de septiembre del año en curso.

Esta acción se logró gracias a la respuesta de los laguneros a la invitación al concierto que Plácido Domingo ofreció en Torreón en abril pasado, y desde entonces, los pequeños llevaron puntualmente el proceso de implante de este aparato auditivo de alta especialidad.

El encendido y programación del implante coclear estuvo a cargo del Dr. Marcelino Covarrubias Tavera, especialista en otorrinolaringología, y fue atestiguado por la Presidenta Honoraria, Marcela Gorgón, y el Director General del DIF Coahuila, Roberto Cárdenas Zavala, además de los padres y madres de los beneficiarios.

Fernando Azael Newman Muñoz, de Acuña; Iker Guadalupe López de la Cruz, Brandon Isaak Camarillo Rincón, de Saltillo; Luis Carlos Chávez Vázquez, de 3 años; Sebastián Alejandro Antúnez Rodríguez, de 4 años, y Arturo Fernando Martínez Cruz, de 5, todos ellos de Torreón, recibieron nuevamente la visita de la señora Marcela en seguimiento a cada uno de sus casos.

Los padres, entusiasmados con las expresiones de sus hijos durante el encendido de los dispositivos, expresaron su gratitud por esta acción conjunta en la que intervino el Gobierno del Estado a través del DIF Coahuila, médicos, Iniciativa Privada (representada por el Hospital Ángeles), y la población coahuilense.

Posterior al encendido del implante coclear, los niños recibirán terapias de rehabilitación para enseñarlos a escuchar, hablar y comenzar una nueva etapa de sus vidas y su familia.

Cárdenas Zavala recordó que cada cirugía tiene un costo aproximado de 400 mil pesos, sin embargo estos apoyos (estudios preoperatorios, tomografía y resonancia, renta de equipo, hospitalización, materiales, medicamentos equipo quirúrgico, honorarios de médicos y el dispositivo), se cristalizaron a través del DIF Coahuila, el Hospital Ángeles y la participación de la sociedad civil en conciertos con causa, realizados para brindar a los infantes la oportunidad de mejores condiciones en su desarrollo.

Afirmó que con estas acciones, el gobernador Miguel Riquelme y Marcela Gorgón reiteran el compromiso de apoyar e impulsar acciones que favorezcan la salud de los niños, niñas y adolescentes de Coahuila, su bienestar físico, mental y social.