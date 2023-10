Acusan de bullying a profesora apuñalada

RAMOS ARIZPE, COAH.- Compañeros del alumno de 14 años, Alberto "N" que apuñaló a su maestra, al igual que padres de familia de la Secundaria 1 Rubén Moreira Flores, en Ramos Arizpe, señalaron que la Profesora Patricia Eugenia ejercía constantemente bullying contra los estudiantes foráneos, especialmente los originarios de Veracruz, lo que sería el motivo por el cual el adolescente le clavó un arma blanca en cuatro ocasiones y golpeó a la docente, pues sentía un ataque directo hacia él.

Describieron que el menor es de escasos recursos y a principios del año escolar acudía con los zapatos rotos, motivo por el que Patricia Eugenia se burlaba de él, testimonios que fueron compartidos por sus compañeros con los padres de familia y entre todo reunieron dinero para poder comprarle unos tenis.

De igual manera, afirman que siempre se dirigió con palabras obscenas no solamente hacia Alberto, sino al salón en general, así lo compartió William "N": "Le decía que era un pinche feo, se reía porque es humilde y él me contaba que se sentía muy mal de que lo tratara así, le decíamos que no le hiciera caso y hasta reportamos a la maestra en dirección, porque a nosotros nos decía que éramos unos imbéciles, pero no le dijeron nada".

William afirmó que el alumno agresor era un buen estudiante e incluso, trataba de terminar sus tareas antes que los demás: "Es muy responsable y dedicado, sé que vive con su mamá porque no tiene papá, pero le echaba ganas".

Por su parte, María Castillo y Nallely Garza, dos madres de familia que se manifestaron este miércoles contra los directivos del plantel ubicado en la Colonia Analco, en Ramos Arizpe, coincidieron en que tenían conocimiento del comportamiento de la docente de español de segundo grado y al ser ambas foráneas, la primera de Oaxaca y la segunda de Veracruz, no les parecía que Patricia Eugenia se dirigiera así hacia loe menores.

"Pedimos que no regrese, porque ella nos discrimina por ser de otro Estado, dice que somos malos y se bula de nuestros hijos", expresó María, mientras que Nallely no pudo contener las lágrimas al señalar que no se debe permitir que los docentes traten así a sus hijos.

Como se recordará, Patricia Eugenia fue agredida la tarde del pasado miércoles por Alberto, quien ingresó a la secundaria con un arma punzo cortante y logró herirla en una vez en el brazo izquierdo y otras 4 lesiones más en la espalda.