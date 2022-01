Adaptan nuevo modelo financiero

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, José María Morales afirmó que en el municipio se trabaja con nuevo modelo financiero, esto luego de los recortes presupuestales que ha hecho el Gobierno Federal a los gobiernos.

"Tenemos un nuevo modelo financiero que se aplicó desde la administración pasada que también presidí, en él enfatizamos tres principales objetivos que tienen que ver con rubros importantes para la ciudadanía", detalló el alcalde.

Uno se trata de otorgar los programas sociales y mantenerlos en beneficio de quienes así lo requieran, además de la seguridad en la ciudad: "Los recortes en este sentido han afectado, como a todos los municipios, por eso invertimos recursos propios para poder hacernos de equipamiento y unidades policiacas y no descuidar el tema", refirió.

Los servicios y obra pública son también solventados por el mismo Ayuntamiento y en coordinación con el Gobierno del Estado, afirmó José María Morales: "Hemos hecho ajustes para disminuir los costos al interior y con las mezclas que hacemos con el Mandatario Miguel Ángel Riquelme Solís en diferentes programas, es como se logra que continúe el desarrollo".

El alcalde de Ramos Arizpe reiteró que el Gobierno Federal no le ha quitado nada, porque en realidad no les ha proporcionado los recursos para inversión, por ello es que los proyectos se cristalizan con el apoyo de los ciudadanos y del Gobierno del Estado: "Así es como mantenemos el funcionamiento de la ciudad, porque de parte del Gobierno Federal no hay apoyo", finalizó.