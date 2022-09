Afecta a coahuilenses el síndrome dominical

En una estadística arrojada por Google Trends, Coahuila está en los primeros lugares a nivel nacional que más busca "me siento triste o solo" en el último día de la semana

La depresión es un trastorno anímico en el que la persona se siente con una tristeza profunda, abatida o melancólica que puede darse en periodos cortos. Sin embargo, si esta sensación o pensamientos persisten durante semanas o más tiempo e interfieren con las actividades cotidianas, podría tratarse de depresión clínica.

En enero de este año se dio a conocer que al menos el 25 por ciento de los jóvenes saltillenses se habían auto diagnosticado con depresión y ansiedad, de acuerdo con el Centro de Integración Juvenil (CIJ).

Norma Pérez Reyes, directora del CIJ Saltillo, mencionó que la atención por adicción en jóvenes disminuyó, pero cada vez se reciben más casos de coahuilenses con depresión o ansiedad, varios derivados por el confinamiento que se vivió en años pasados y la pandemia de COVID-19.

Y SI SOLO ME DA OCASIONALMENTE ¿ESTOY MAL?

Que te sientas muy triste por momentos, no necesariamente significa que padezcas depresión clínica. Algunas veces se manifiesta por alteraciones hormonales, como antes de iniciar el ciclo menstrual. Pero no hay que dejar de lado todas estas señales, si sientes que está interfiriendo con tu vida diaria o que es muy frecuente, no dudes en acudir con un profesional.

Muchos factores pueden provocar depresión, ya sea por un hecho estresante o infeliz, pérdida de trabajo, una separación, fallecimiento de un ser querido, adicciones, afecciones médicas o aislamiento social (muy común entre los adultos mayores). Pero ¿Qué pasa si solo te sientes "mal" puntualmente durante un día de la semana?

ME SIENTO MAL LOS DOMINGOS

Si solo te sientes triste o melancólico los domingos, no eres el único. Debido a que los trabajadores normalmente laboran de lunes a viernes, el domingo (especialmente por la tarde) se vuelve el día más deprimente de la semana. No te asustes, no es una enfermedad, sino un conjunto de síntomas generado por el cambio brusco entre el descanso y la vuelta a la rutina. Esto se conoce como "Síndrome del Domingo".

Este malestar ocurre porque, quienes lo padecen, piensan sobre lo pesada y atareada que estará su semana laboral, lo que provoca ansiedad, tristeza y se agrava si no se está cómodo con su empleo actual o si se tiene una carga excesiva de trabajo.

También el "Síndrome del Domingo" puede darse por culpa, debido a que la persona puede decepcionarse de sí misma al recapitular sobre su fin de semana y darse cuenta que no fue "productivo", que no hizo las cosas que esperaba hacer o que se relajó "de más".

Y no solo los trabajadores lo sienten, también pensionados o jubilados reportan que, después del ocio, el lunes se enfrentan a que no tienen las mismas actividades que quienes sí regresan al trabajo y eso se traduce en la misma sintomatología.

De acuerdo con expertos en psicología, sus síntomas son miedo, enojo, inquietud, depresión, irritabilidad, ansiedad, sensación de malestar, problemas para dormir y muchísimo estrés.

COAHUILA ARRIBA EN LAS BÚSQUEDAS SOBRE TRISTEZA

Según las estadísticas de Google Trends, medidas en un periodo de 90 días, en México Coahuila está en el tercer lugar que más googlea "me siento solo", únicamente después de Guerrero (número uno) y Chiapas (número dos).

Así mismo, Coahuila nuevamente se posiciona en el top 3 con la búsqueda "me quiero morir", justo detrás de Chiapas (puesto uno) y Morelos (puesto dos). Pero con el término "me quiero matar", es el puesto número uno a nivel nacional, le siguen Chiapas y Guerrero.

Sobre "suicidio" el estado se mantiene en el top seis, le preceden en orden Tabasco, Durango, Tlaxcala, Aguascalientes y Yucatán.

Y solo en "línea de vida", Coahuila está en el puesto número dos, le antecede Tabasco y le secundan Hidalgo, San Luis Potosí y Guerrero. Increíblemente, solo Saltillo aparece en esta tendencia a nivel estatal. Es decir, en el periodo de tiempo mencionado, ninguna otra ciudad coahuilense ha mostrado interés por googlear "línea de la vida".

La mayoría de estos términos googleados por los coahuilenses incrementan los domingos o durante el fin de semana.

¿CÓMO EVITAR EL SÍNDROME DEL DOMINGO?

Una vez que reconozcas tus malestares, es importante recibir atención de profesionales en la salud para evaluar de manera precisa cada caso.

Así mismo, existen algunas recomendaciones generales que pueden ayudar:

-Probar métodos para el control de la ansiedad. Ya sea juguetes anti estrés, meditar, respiraciones profundas, etcétera.

-Planificar tu semana y agregar una actividad relajante para cada día, o por lo menos para el lunes.

-Tómate un día para priorizar tu salud mental. Es importante que te desconectes (y respetes este día) para evaluar y dedicarte a tu bienestar emocional, ya sea con actividades recreativas o acudiendo con un especialista en la salud mental.

-Desconectarse de las notificaciones de trabajo fuera del horario laboral.

-Organizar tu carga laboral para priorizar y delegar, de esta forma no te sentirás tan abrumado.

-Hacer del domingo un día para relajarte completamente y así evitarás estresarte por el lunes.

-Reflexionar sobre qué causa tu angustia, quizá sea algo médico que debas tratar o es un aspecto de tu vida profesional que quieras cambiar. De ser así puedes...

-Hablar con tu superior sobre el rumbo de tu carrera. Si tu trabajo no te es satisfactorio, puedes buscar alternativas como cambio de área o, incluso, de empleo.