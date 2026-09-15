Coparmex sugiere Consejo Fiscal para evaluar deuda pública en México

SALTILLO, COAH.- La creación de un Consejo Fiscal que acompañe al Gobierno Federal en el análisis y planeación del gasto público fue planteada por el sector empresarial, ante el crecimiento de la deuda y la necesidad de elevar la eficiencia en el uso de los recursos.

Alfredo López Villarreal, presidente de Coparmex en la Región Sureste, explicó que el organismo no pretende convertirse en un mecanismo para cuestionar las decisiones gubernamentales, sino en un espacio de apoyo técnico integrado por especialistas en finanzas públicas.

La intención, dijo, es contribuir con análisis que permitan determinar dónde resulta más conveniente destinar los recursos y cuáles proyectos pueden generar mayores beneficios para la población. "Se trata de invertir en lo que realmente tenga un beneficio social, gastar mejor, no gastar menos, pero gastar mejor y ser muy eficientes en el gasto," destacó.

El dirigente empresarial señaló que la discusión cobra relevancia debido a que la deuda pública representa cerca del 55 % del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que consideró necesario revisar el impacto que tienen las inversiones realizadas con recursos públicos.

López Villarreal aclaró que una obra de infraestructura no necesariamente debe recuperar su costo mediante una rentabilidad financiera. Sin embargo, sostuvo que sí debe traducirse en beneficios concretos para la ciudadanía. "Esas grandes obras que se están haciendo, pues que tengan no rentabilidad financiera, pero sí rentabilidad social, que realmente la ciudadanía vea el efecto, el beneficio de esas obras," puntualizó.

Sobre el crecimiento de la deuda, descartó que pueda atribuirse de manera automática a una mala administración, al considerar que el Gobierno Federal ha recurrido a financiamiento para desarrollar proyectos que considera necesarios para el país. No obstante, insistió en que cada inversión debe someterse a una evaluación que permita conocer si tendrá resultados positivos y sostenibles para la población.

En el caso de los programas sociales, el presidente de Coparmex Región Sureste señaló que estos no representan un uso inadecuado de recursos cuando cumplen con su propósito y contribuyen efectivamente a mejorar las condiciones de vida de las familias. El reto, agregó, consiste en complementar los apoyos económicos con políticas que atiendan problemas de fondo, particularmente en materia de salud y generación de empleos formales.

De esta manera, dijo, los beneficiarios podrían avanzar hacia una mayor estabilidad económica en lugar de depender únicamente de transferencias inmediatas. "Puedes estar regalando dinero, pero ¿para qué?, si no le vas a solucionar el problema," cuestionó.

López Villarreal reiteró que la participación del sector empresarial busca aportar conocimientos y propuestas para fortalecer el manejo de las finanzas públicas, con énfasis en que el gasto y las inversiones gubernamentales produzcan beneficios sociales verificables.