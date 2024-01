Alianza PRI, PAN PRD sigue firme en Coahuila

SALTILLO, COAH. - El gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, señaló que quien pone en riesgo la Alianza Ciudadana por la Seguridad en Coahuila es la dirigencia nacional del PAN, pese a estar consciente que su partido incumplió el compromiso de obtener el 20 por ciento de los votos en la pasada elección del 2023.

Lo anterior lo dio a conocer luego de que el líder nacional del albiazul, Marko Cortés, pidió por medio de un comunicado que se cumplan parte de los acuerdos políticos que se realizaron por parte de las dirigencias nacionales del PAN y PRI "en la construcción de un gobierno de coalición en Coahuila", alianza que, junto con el PRD, participó en las pasadas elecciones para renovar la gobernatura y diputaciones en el Estado.

"Ojalá la dirigencia nacional del PAN respete a su dirigencia estatal, que nos permita hacer una alianza en Coahuila", expresó el gobernador y afirmó que existe una excelente relación a nivel local tanto con Elisa Maldonado y Mary Telma Guajardo, del PRD.

De igual manera, Jiménez Salinas manifestó que por parte del PRI no hay riesgo de que se rompa la alianza conformada por los tres partidos: "Por parte del PRI, no, nuestro partido tiene toda la intención de hacer esta alianza con el PAN Coahuila, no hay riesgo, por parte del PAN Coahuila puedo decir que tampoco, por parte de la dirigencia del PRD, tampoco; si esto no llegara a buen puerto, sería responsabilidad 100 por ciento de la dirigencia nacional".

Cabe señalar que en el comunicado que el PAN Nacional difundió ese martes, Cortés afirma que, como parte de los convenios de coalición en el Estado de Coahuila, se establece que el PAN propondría a la candidata o candidato a la presidencia municipal de Torreón, entre otros municipios enumerados en el documento.

En respuesta, el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional de Coahuila indicó: "Pese a la postura del PAN a nivel nacional, en Coahuila estamos listos para seguir construyendo un gran frente invencible junto a los panistas de nuestro estado y las y los militantes del PRD; pero sobre todo, con la ciudadanía, que es el eje central de nuestro proyecto y de la nueva forma de hacer política en Coahuila; ponderando ante todo, el bienestar de nuestras familias por encima de los intereses políticos".

El documento añade que en el año 2023, se encabezó el proyecto ciudadano más grande en la historia que puso, como punto de encuentro, a Coahuila: "Logramos unir en torno a nuestro Estado, los esfuerzos de priistas, panistas y perredistas, pero sobre todo a la ciudadanía, pese a las resistencias que encontramos en el PAN nacional, ya que el 19 de diciembre de 2022 presentamos un convenio local bien estructurado y justo, el cual, la dirigencia nacional no aceptó y amagó con no formalizar la alianza si no firmábamos un convenio a su modo, exigiendo temas sin justificación numéricamente electoral".

De igual manera, el Comité señala: "Aun así, y con el fin de privilegiar el diálogo y no poner en riesgo la paz y el desarrollo de Coahuila, alcanzamos un acuerdo con las dirigencias nacionales del PAN y el PRD. En ese marco, el Partido Acción Nacional se comprometió a lograr el 20 por ciento de la votación, como lo aceptaron, tanto su dirigencia estatal y federal; hecho que no sucedió".

Los resultados obtenidos en la elección del 4 de junio de 2023 arrojaron que el PRI obtuvo una votación de 624, 024 sufragios, equivalente al 46.40 por ciento, mientras que el PAN, 81,526, equivalente al 6.06 por ciento de la votación: "Ello demuestra con claridad, basados en resultados oficiales, que Acción Nacional incumplió el compromiso pactado de lograr el 20 por ciento de la votación para consolidar la alianza en Coahuila; sin embargo, la colaboración hasta hoy, ha sido total".

Por ello es que no se permitirá que en las elecciones de 2024 el Partido Acción Nacional base la negociación política en caprichos y no en competitividad: "Los intereses de unos cuantos, que despachan desde un escritorio en la Ciudad de México, nunca estarán por encima del bienestar de las y los coahuilenses; la postura de la dirigencia nacional del PAN se basa sólo en la obtención de cargos públicos, para el proceso electoral de este año, está solicitando 3 distritos electorales federales en Coahuila, y gobiernos municipales, donde sus resultados electorales han venido a la baja".

En el caso particular de Torreón, el PRI logró, 151 mil votos en la elección de 2023, frente a 31 mil 800 del Partido Acción Nacional, por lo que es irracional el punto de la dirigencia nacional de ese partido al exigir la candidatura para ese municipio: "Dado que nuestra alianza es de propuestas, privilegiamos la unidad por encima de las ambiciones personales o de grupo, en la negociación local hemos aceptado que la candidatura a la Presidencia Municipal de Monclova sea para el PAN; cabe recordar que el PRI logró, en la pasada elección, 39, 638 mil votos en dicho municipio, frente a los 11,088 obtenidos por Acción Nacional. Aun así, nuestro interés es que el municipio siga avanzando con buenos resultados".

Finalmente, reiteran: "Consideramos que esta actitud de la dirigencia nacional del PAN pone en riesgo lo que debiera ser la prioridad del Frente Nacional construido entre nuestros partidos políticos, que es la llegada de la precandidata Xóchitl Gálvez a la Presidencia de la República. En vez de estar concentrada en los 25 Estados de la República en donde no hay gobierno de la alianza, es increíble que esté enfocada en minar la alianza en uno de los siete estados en donde sí hay gobiernos aliancistas".