Álvaro Moreira critica falta de avances en la carretera Los Chorros: accidentes y pérdidas económicas

SALTILLO, COAH.- La falta de avances para concretar la rectificación de la carretera a Los Chorros mantiene pendiente una obra que, de acuerdo con el diputado local Álvaro Moreira Valdés, continúa generando accidentes, riesgos para los usuarios y pérdidas económicas por las interrupciones en la circulación.

El legislador cuestionó al gobierno federal por no concretar el proyecto y consideró que la presidenta Claudia Sheinbaum no ha otorgado el respaldo necesario para destrabar una obra que, recordó, ha aparecido y desaparecido en diferentes ocasiones del presupuesto federal.

"Lo ponen en el presupuesto, lo sacan del presupuesto, lo vuelven a poner y no sé al final por qué esto no se lleva a cabo", señaló.

Moreira Valdés recordó que durante el último mes volvieron a registrarse accidentes en este tramo carretero, con afectaciones que van más allá del riesgo para quienes transitan por la zona.

Expuso que cada cierre derivado de un percance representa también un impacto económico, debido a la interrupción de una vía utilizada para el traslado de personas y mercancías.

El diputado también dirigió sus críticas hacia la operación de programas sociales federales, al referirse a observaciones relacionadas con recursos que presuntamente habrían sido entregados a personas inexistentes o a beneficiarios que no figuraban en los registros.

Entre las irregularidades que mencionó se encuentran además recursos dispersados sin que se reflejara el movimiento correspondiente en las tarjetas de los beneficiarios.

Según lo señalado por el legislador, las observaciones alcanzarían alrededor de 600 millones de pesos, por lo que demandó investigar el destino de los recursos y establecer las medidas necesarias para evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse.

"Son los que tendrían que pedir cuentas y ver dónde quedó y cómo se va a revisar y cómo se va a arreglar, para que esto no suceda", expresó.

Moreira Valdés sostuvo que estos señalamientos deben ser aclarados, particularmente porque, a su consideración, contrastan con el discurso de austeridad y combate a la corrupción que mantiene la administración federal.

El legislador también puso bajo cuestionamiento el desempeño económico de algunos de los principales proyectos impulsados durante la administración federal anterior.

Entre ellos mencionó al Tren Maya, del que afirmó que registra pérdidas millonarias y requiere alrededor de 10 millones de pesos diarios para mantenerse en operación.

También incluyó en sus señalamientos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería de Dos Bocas y la Megafarmacia, proyectos que, sostuvo, no habrían alcanzado las expectativas planteadas originalmente y han implicado un gasto significativo de recursos públicos.

Finalmente, Moreira Valdés señaló que permanecen pendientes de investigación diversos casos relacionados con funcionarios y gobiernos emanados del partido oficial.

Ante ello, pidió que las posibles irregularidades sean esclarecidas y que, en caso de acreditarse responsabilidades, se proceda con las sanciones correspondientes.