Inicia venta de viviendas del Bienestar en Eva Sámano

La venta de las mil 500 nuevas viviendas del Bienestar inició en la colonia Eva Sámano, donde la construcción y el nuevo diseño están a cargo de una nueva constructora, luego de las fallas registradas en las cerca de 88 viviendas edificadas en el proyecto anterior de Colinas de Santiago.

Las nuevas casas tienen un costo de entre 600 mil y 630 mil pesos, con posibilidad de financiamiento a 30 años. Los pagos mensuales parten de alrededor de mil 500 pesos y pueden llegar hasta 2 mil pesos, dependiendo de cómo aumente el salario mínimo.

Detalles sobre las nuevas viviendas del Bienestar

El nuevo desarrollo se ubica en una zona alta, va a contar con calles pavimentadas y áreas verdes. Los condominios mantienen el esquema de planta baja y planta alta, pero presentan diseños exteriores e interiores diferentes, habitaciones un poco más amplias y bardas ya terminadas.

A diferencia del proyecto anterior, en el que se reportaron grietas y otros daños en las viviendas de Colinas de Santiago, el nuevo desarrollo presenta modificaciones en sus acabados y diseño. Los exteriores combinan tonalidades gris oscuro, similares al concreto salpicado, mientras que las escaleras cuentan con barandales y techado de concreto.

Financiamiento y requisitos para acceder a las casas

Los primeros cuatro condominios que ya fueron concluidos fueron otorgados mediante créditos del Infonavit, aunque las viviendas todavía no están habitadas, debido a que se realizará una entrega oficial antes de que las familias puedan ocuparlas. La mayoría de los beneficiarios son familias pequeñas, con uno o dos hijos.

El proyecto está dirigido exclusivamente a derechohabientes con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos y que no cuentan con vivienda propia. En el módulo de Infonavit instalado en el área en la que se construyen las viviendas se brinda orientación, se muestra una vivienda amueblada como modelo y se realizan recorridos por los inmuebles disponibles.

Para iniciar el trámite del crédito se solicita acta de nacimiento original y copia reciente, INE, constancia de situación fiscal, CURP, dos referencias familiares con nombre, dirección y teléfono, comprobante de domicilio actualizado y recibo de nómina con los datos del patrón. La documentación puede entregarse en el Fraccionamiento Fundidores, de lunes a domingo, en horario de 9:00 a 19:00 horas.

Mejoras en el diseño de las viviendas en Eva Sámano

Las nuevas casas del Bienestar no solo ofrecen un costo accesible, sino que también presentan un diseño mejorado en comparación con el proyecto anterior. Con un enfoque en la calidad y la durabilidad, se espera que estas viviendas cumplan con las expectativas de los beneficiarios y contribuyan al bienestar de las familias en la región.