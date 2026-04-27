Cuatro Ciénegas: Víctor Leija inaugura capilla de velación Sagrado Corazón

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Como parte del compromiso por dignificar los espacios que acompañan a las familias en los momentos más sensibles, autoridades municipales de Cuatro Ciénegas dieron a conocer la conclusión de los trabajos de rehabilitación y la puesta en operación de la capilla municipal de velación Sagrado Corazón de Jesús, un recinto de profundo significado para la comunidad.

Gracias a una aportación realizada en su totalidad por la empresa LM, este espacio fue intervenido de manera integral mediante trabajos de pintura, mejora en la iluminación, limpieza profunda, rehabilitación de ventanas e instalación de aire acondicionado. Estas acciones permiten ofrecer instalaciones más dignas, funcionales y adecuadas para brindar acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de duelo.

Al respecto, el alcalde Ing. Víctor Leija Vega destacó que la reactivación de este espacio representa no solo una mejora en infraestructura, sino un acto de sensibilidad y empatía hacia las familias del municipio.

"Hoy estamos poniendo en marcha nuevamente este espacio, pensado para brindar respaldo en momentos difíciles. La rehabilitación de la capilla de velación es, sin duda, una muestra de respeto y solidaridad hacia nuestras familias, especialmente hacia quienes más lo necesitan", expresó el edil.

La capilla estará disponible principalmente para familias de escasos recursos tanto de la cabecera municipal como de los distintos ejidos, con el objetivo de ofrecer un lugar digno en uno de los momentos más complejos que puede atravesar una persona.

Asimismo, Leija Vega reconoció la participación del grupo UNIDOS, cuya gestión fue clave para concretar este proyecto que permite brindar espacios dignos y en buenas condiciones para las familias de Cuatro Ciénegas.

"Quiero reconocer y agradecer la gestión del grupo UNIDOS. Su participación fue fundamental para hacer posible esta mejora. Cuando sumamos esfuerzos, logramos resultados que verdaderamente impactan en la vida de nuestra gente", señaló.

La colaboración entre el gobierno municipal y la iniciativa privada constituye un eje fundamental para atender de manera más eficiente las necesidades de la población, destacando la suma de voluntades que permite ampliar el alcance de las acciones y fortalecer la atención social.

Compromiso con la comunidad

Finalmente, la administración municipal reiteró su compromiso de continuar impulsando el trabajo coordinado con empresas, organizaciones y ciudadanía, convencida de que la unión de esfuerzos es clave para construir un municipio más digno, humano y con mejores condiciones de vida.