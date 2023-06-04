Así avanza el PREP en elección por gubernatura en Coahuila

Tras la jornada electoral de hoy 4 de junioen México en la que se llevaron a cabo las elecciones ordinarias en Coahuila y Estado de México, aquí te informamos minuto a minuto cómo avanzan los resultados preliminares después del cierre de casillas.

Según el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), estos son los resultados en las elecciones de 2023 para la gubernatura y diputados en Coahuila.

¿Qué es el PREP?

El PREP es un sistema informático que recopila datos de las actas de escrutinio y cómputo que se generan en las casillas electorales y difunde los resultados preliminares de las elecciones.

Los resultados preliminares que se difunden a través del PREP tienen carácter informativo y NO son oficiales. Su finalidad es dar a conocer a los ciudadanos el avance del conteo electoral en tiempo real.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es el encargado de dar a conocer los resultados oficiales al realizar el cómputo final de la elección.