Aún sin liberar placas para los nuevos taxis

Saltillo Coah.- El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Transporte, no ha liberado hasta la fecha los mil 650 juegos de láminas para igual número de taxis asignados en la última licitación, y que no pueden entrar en funcionamiento por eso, señaló el alcalde Isidro López Villarreal.

El pasado 28 de septiembre, el Cabildo aprobó el otorgamiento de las mil 650 concesiones, sin embargo, no obstante que muchos de los beneficiados ya tienen las unidades listas para dar el servicio, no se puede ante la falta de láminas.

López Villarreal expresó que ojalá que la tardanza no sea por un tema político, sino por alguna simple cuestión administrativa.

El Alcalde manifestó que la tardanza se está dando porque en el Periódico Oficial del Estado no se ha publicado el listado de las personas que ganaron estos permisos para operar taxis.

“Llevan ya una cantidad importante de semanas en que no han sacado el listado que se tiene que sacar en el Periódico Oficial, y sí hay un afectación a los taxistas porque ellos ya hicieron su pago para conseguir su licencia.

“Lo que sigue es conseguir las placas y hay un retraso en la entrega de las placas, un retraso importante en la publicación del listado que enviamos de quien había ganado estas licencias y no ha sido publicado, mientras no haya sido publicado, los funcionarios estatales no pueden empezar a entregar placas”, señaló López Villarreal.

Sobre la posibilidad de que el asunto se esté politizando, el Alcalde manifestó que ojalá fuera un problema menor.

“Ojalá no sea eso (tema político), ojalá sea un problema particular, creo que eso no debe de ser (la tardanza), creo que están afectado a estos saltillenses que tienen ahora su licencia y no se debe tardar el Estado tanto en entregar estas placas”, estableció.

López Villarreal señaló que están revisando con las autoridades competentes si es que hay alguna fecha límite para publicación en el Periódico Oficial del Estado y para la expedición de las láminas.