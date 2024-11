"Busca MORENA acabar con democracia" VMG

CIUDAD DE MÉXICO.- Las y los diputados federales del PRI expresaron su rotundo rechazo a la desaparición de órganos autónomos, propuesta contenida en el dictamen de simplificación administrativa impulsado por Morena. Durante la sesión, la diputada federal Verónica Martínez García subrayó que esta medida representa un ataque directo a la transparencia, la democracia y la independencia en la toma de decisiones gubernamentales.

"Los órganos autónomos no son un lujo, son una necesidad para garantizar que el gobierno no sea juez y parte. Desaparecerlos no es simplificar; es retroceder, es abrir la puerta a la opacidad y al abuso de poder", afirmó Martínez García.

Entre los organismos cuya eliminación se propone están el INAI, la COFECE, el CONEVAL, el IFT, la CNH, la CRE y MEJOREDU. La diputada destacó que estos entes son fundamentales para proteger derechos como el acceso a la información, la competencia económica, la evaluación de políticas públicas y la regulación del sector energético.

"Morena quiere que nadie los vigile, que no exista contrapeso, y eso pone en peligro la confianza de los ciudadanos en las instituciones. También afecta compromisos internacionales, como el T-MEC, al generar incertidumbre en sectores estratégicos", señaló la legisladora.

Durante el debate, los diputados del PRI argumentaron que el costo operativo de estos organismos, equivalente al 0.55% del gasto federal, no justifica su eliminación. Además, alertaron sobre la pérdida de más de 3,600 empleos especializados que representan capital humano invaluable para el desarrollo del país.

"La desaparición del INAI debilitará la protección de datos personales y hará imposible exigir transparencia al gobierno. Sin la COFECE, los monopolios aumentarán, afectando a las y los consumidores. Y al acabar con la CNH y la CRE, México perderá capacidad de regulación en energía e hidrocarburos, justo en un momento crítico para el sector", puntualizó Verónica Martínez.

Asimismo, la diputada hizo un llamado a defender las instituciones que garantizan la imparcialidad, la transparencia y la competitividad. "Nuestra responsabilidad como legisladores es con México, no con un régimen que busca concentrar el poder. Por eso, desde el PRI decimos: no al centralismo, no a la dictadura".

Con este posicionamiento, los legisladores del PRI refrendaron su compromiso de ser un verdadero contrapeso y de defender los derechos de la ciudadanía frente a las decisiones arbitrarias de Morena.