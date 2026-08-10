Carlos Villarreal inicia obras hidráulicas en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez puso en marcha nuevas obras de infraestructura hidráulica como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, con una inversión superior a los 5 millones de pesos.

Los trabajos contemplan la rehabilitación de la línea de agua en la calle Durango, entre Saltillo y Mazatlán, en la colonia Guerrero, así como la rehabilitación de la red de drenaje en la calle Álamo, entre Jiménez y bulevar San José, en la colonia Héroes del 47.

El alcalde señaló que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer la infraestructura de la ciudad y mejorar los servicios básicos para las familias monclovenses. "Seguimos fortaleciendo la infraestructura de nuestra ciudad e impulsando obras que mejoran los servicios básicos y la calidad de vida de las familias monclovenses", destacó.

Los trabajos buscan atender la infraestructura hidráulica y contribuir a mejorar las condiciones de servicio en ambos sectores de la ciudad.