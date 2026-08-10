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Coahuila

Carlos Villarreal inicia obras hidráulicas en Monclova

Las obras incluyen la rehabilitación de la línea de agua y drenaje en diversas colonias de Monclova.

Por Carolina Salomón - 10 agosto, 2026 - 08:19 p.m.
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      El alcalde Carlos Villarreal Pérez puso en marcha nuevas obras de infraestructura hidráulica como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, con una inversión superior a los 5 millones de pesos.

       

      Los trabajos contemplan la rehabilitación de la línea de agua en la calle Durango, entre Saltillo y Mazatlán, en la colonia Guerrero, así como la rehabilitación de la red de drenaje en la calle Álamo, entre Jiménez y bulevar San José, en la colonia Héroes del 47.

      El alcalde señaló que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer la infraestructura de la ciudad y mejorar los servicios básicos para las familias monclovenses. "Seguimos fortaleciendo la infraestructura de nuestra ciudad e impulsando obras que mejoran los servicios básicos y la calidad de vida de las familias monclovenses", destacó.

       

      Los trabajos buscan atender la infraestructura hidráulica y contribuir a mejorar las condiciones de servicio en ambos sectores de la ciudad.

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