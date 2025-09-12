Inaugurado Centro Libre Saltillo para Atención Integral de Mujeres en Situación de Violencia

Inauguran en Saltillo nuevo Centro Libre para atención integral de mujeres en situación de violencia.

El espacio busca ofrecer apoyo jurídico, psicológico y social a mujeres vulnerables, formando parte de una red estatal y federal de 19 centros en Coahuila.

Este viernes, en el inmueble ubicado en Guillermo Purcell 104, Zona Centro, que anteriormente funcionaba como centro de reclutamiento de distintas empresas, se inauguró el Centro Libre Saltillo, un espacio especializado para brindar atención integral a mujeres en situación de vulnerabilidad y violencia.

El centro forma parte de un programa federal que contempla la operación de 19 sedes distribuidas en diferentes municipios de Coahuila, con el objetivo de fortalecer la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género.

Voces institucionales: compromiso con las mujeres

Durante la ceremonia de apertura, Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, destacó que la creación de estos centros fue posible gracias a la gestión de la Secretaría de las Mujeres ante la Federación y a la colaboración de los municipios:

"Son 19 centros que van a estar por todo el estado y claro, tuvieron que tocar las puertas de cada municipio para recibir el apoyo. Si no hay esa suma, no se podría lograr", subrayó.

Salinas Valdés recordó que, aunque en Coahuila se ha logrado reducir el crimen de alto impacto, la violencia persiste en los hogares, lo que exige reforzar las acciones de prevención y atención integral.

Por su parte, Mayra Valdés, secretaria de las Mujeres, enfatizó que el centro simboliza el compromiso institucional para brindar asistencia integral:

"Aquí las mujeres encontrarán orientación jurídica, psicológica y acompañamiento integral, pero sobre todo empatía y solidaridad. Cada historia contará y cada mujer sabrá que no está sola", comentó.

Valdés hizo hincapié en que la violencia contra las mujeres no puede atenderse desde una sola trinchera, sino que requiere trabajo conjunto con escuelas, organismos empresariales y sociedad civil para lograr un impacto real.

Participación municipal y coordinación local

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, destacó la creación de una coordinación especial de mujeres en el municipio, que permitirá fortalecer los programas locales y sumarse a la red estatal y federal:

"Creamos esta coordinación porque sabemos la importancia de atender a las mujeres. Somos el núcleo de la familia y la familia es el núcleo de la sociedad. Si nos apoyamos entre mujeres, tendremos un mejor futuro para todos", afirmó.

Servicios que ofrece el Centro Libre Saltillo

El centro busca atender las necesidades de mujeres que enfrentan violencia familiar o de género, ofreciendo servicios que antes resultaban insuficientes ante la creciente demanda:

Orientación jurídica, para acompañamiento en procesos legales y denuncias.

Atención psicológica, brindando apoyo emocional y estrategias para enfrentar la violencia.

Acompañamiento integral, incluyendo asesoría social y canalización a programas de apoyo federal y estatal.

Espacios de contención y escucha, promoviendo la empatía y solidaridad entre mujeres.

Con la apertura de este centro, Saltillo se suma a la red de espacios especializados de Coahuila, ampliando la cobertura de atención y fortaleciendo la prevención de la violencia de género, lo que refuerza el compromiso de las autoridades con la protección y el bienestar de las mujeres en la entidad.