Intensifican credencialización para programa de transporte gratuito en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, las brigadas de credencialización para el programa de transporte "Aquí Vamos Gratis" intensifican sus labores en espacios educativos, centros comunitarios, así como en la Ruta Recreativa de este domingo.

A través del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, (IMMUS), el Gobierno de Saltillo, con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, acerca y facilita a las y los ciudadanos a ser parte de este programa que beneficiará a toda la población y que mejorará el transporte público en la capital de Coahuila.

El Ayuntamiento de Saltillo contará con un módulo de credencialización durante la tradicional Ruta Recreativa de este domingo 14 de septiembre, en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y Avenida Universidad, con un horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Asimismo, para este sábado 13 de septiembre, personal municipal visitará a las y los jóvenes de la Universidad Autónoma de Durango Campus Saltillo, con el objetivo de dar a conocer los pormenores de este programa de transporte gratuito, además de registrar y entregar credenciales del proyecto del alcalde Javier Díaz, "Aquí Vamos Gratis".

El programa "Aquí Vamos Gratis" dará arranque a partir del 1 de octubre con las 2 rutas troncales que operarán en la ciudad con trayectos de sur-norte y oriente-poniente y viceversa, para beneficiar a miles de personas desde su inicio.

Atención a todo el público

Durante este viernes, brigadas de credencialización visitaron a las y los jóvenes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, (CBTis) número 97, en la colonia 26 de Marzo.

Esta institución educativa cuenta con 3 mil estudiantes, distribuidos en los turnos matutino y vespertino.

El gobierno municipal, a cargo de Javier Díaz González informó que el objetivo principal es acercar el proceso a toda la población y facilitar la credencialización, por lo que también atendió a las y los ciudadanos en distintos módulos de este programa en los centros comunitarios de La Peñita, al oriente de la ciudad, así como en la colonia Omega, al norponiente de Saltillo.

A su vez, el día jueves, personal municipal acudió a la Universidad Carolina, donde se entregaron tarjetas a las y los estudiantes de manera gratuita.

De manera simultánea, funcionarios municipales capacitados, entregaron también tarjetas al interior de las colonias en los centros comunitarios de Emiliano Zapata y Margaritas.

En las próximas semanas, los funcionarios municipales continuarán llevando las brigadas de credencialización a diversas universidades y centros comunitarios de todos los sectores.

Asimismo, se informó que los puntos fijos de credencialización continúan operando de manera habitual.

Credencialización para el "Aquí Vamos Gratis"

· Presidencia Municipal de Saltillo (Francisco Coss 745, Zona Centro), de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

· Unidad Administrativa (Sala 3, Presidente Cárdenas 840 esquina con Guillermo Purcell), de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y sábado de 9:00 a 14:00 horas.

· DIF Saltillo (Dámaso Rodríguez González 275, Nuevo Centro Metropolitano), de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

· IMMUS (Presidente Cárdenas 268 Ote. Zona Centro), de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

· Biblioparque Norte (Isidro López Zertuche s/n col. Brisas Poniente), lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.

· Biblioparque Sur (Otilio Zurdo Galván 102, 26 de Marzo), de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.

· Multideportivo El Sarape (Guacali s/n, Colonia Teresitas), de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 horas.

· El Mirador (Ojo de Agua 620, Zona Centro), de lunes a domingo de 9:00 a 17:00 horas.

· Dirección de Fomento Económico (Mariano Abasolo 2156, colonia Guanajuato), de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

· Dirección de Distrito Centro (Purcell y Aldama 242, Zona Centro, frente a la Alameda Zaragoza), de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Tarjetas preferenciales por primera vez (estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad) únicamente en los puntos de:

· Presidencia Municipal de Saltillo

· Unidad Administrativa

· DIF Saltillo

· Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, (IMMUS)