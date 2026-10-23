Carolina Viggiano cuestiona el manejo de recursos en el sistema de salud

Saltillo, Coahuila.- La senadora Carolina Viggiano afirmó que México atraviesa una situación financiera lamentable debido a lo que calificó como un manejo irresponsable de las finanzas públicas durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuyos proyectos de infraestructura, dijo, representan actualmente una carga para el erario.

Como ejemplos mencionó el Tren Maya, el Tren Interoceánico y la refinería de Dos Bocas, obras que, según sus declaraciones, terminaron costando hasta tres veces más de lo previsto. Además, cuestionó que se reservara información sobre el uso de los recursos bajo el argumento de seguridad nacional.

Viggiano señaló que existe preocupación por la situación financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y sostuvo que se habrían utilizado recursos que, afirmó, pertenecen a patrones y derechohabientes, particularmente en relación con el plan de bienestar para las pensiones.

Sobre la eliminación o limitación de la Modalidad 40, consideró que este tipo de modificaciones deben realizarse mediante el trabajo legislativo y no a través de decretos administrativos. "Ese es un asunto de la tarea legislativa y ahí debería reformarse", sostuvo, al cuestionar lo que describió como una contradicción en la actuación de la llamada Cuarta Transformación. Añadió que, aunque Morena cuenta con mayoría legislativa, debería utilizar los procedimientos correspondientes para modificar las leyes.

Al referirse al endeudamiento previsto para el próximo año, la senadora afirmó que México acumuló una deuda de 10.5 billones de pesos durante dos siglos de independencia, mientras que, según su exposición, en ocho años se habría duplicado. Indicó que para el siguiente ejercicio se solicita una deuda de 1.7 billones de pesos, de los cuales, de acuerdo con sus declaraciones, 1.5 billones se destinarían al pago de intereses y los 200 mil millones restantes no tendrían un destino suficientemente claro.

La legisladora advirtió que el costo de los intereses de la deuda supera ampliamente los recursos destinados a infraestructura y también rebasa, según señaló, la inversión en rubros como salud y educación. Asimismo, alertó sobre el peso de la deuda en la economía nacional y sostuvo que el endeudamiento podría alcanzar el 55 % del Producto Interno Bruto (PIB), situación que consideró riesgosa para las finanzas del país.

En materia de salud, Carolina Viggiano calificó como una burla la promesa de contar con un sistema similar al de Dinamarca, al considerar que las condiciones actuales son peores que las existentes antes de la llegada de López Obrador al gobierno. "En materia de salud nunca, nunca habíamos estado peor", expresó.

También cuestionó el destino de los recursos del Seguro Popular tras su desaparición y señaló que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) habría servido como un mecanismo para disponer de recursos sin suficiente claridad sobre su utilización. La senadora recordó que, durante la emergencia por COVID-19, se flexibilizaron procedimientos de contratación y transparencia, y criticó que, en medio del sufrimiento y la incertidumbre de las familias mexicanas, se hubieran presentado presuntos negocios relacionados con la atención de la pandemia. Como ejemplo, aludió a las controversias por la compra de ventiladores vinculadas con personajes públicos, entre ellas las relacionadas con Manuel Bartlett.

Por último, al abordar las solicitudes de destitución de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Taddei Zavala, Carolina Viggiano consideró que quien encabeza el organismo debe ser una figura que represente un ejemplo de honestidad y probidad. Afirmó que existen cuestionamientos sobre su actuación y aseguró que también habría inconformidad al interior del Consejo General del INE. "Yo creo que debería ella renunciar, debería retirarse con dignidad y no hacerle daño a una institución que le ha costado al pueblo de México", manifestó. La senadora sostuvo que el INE es una institución construida y fortalecida con la participación de la ciudadanía y de los actores políticos, por lo que consideró necesario preservar su credibilidad y confianza pública.