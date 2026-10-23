Aumentan fraudes por emergencias familiares en Coahuila

SALTILLO, COAH.- La extorsión ha evolucionado hacia nuevas modalidades de engaño en las que delincuentes solicitan dinero, joyas y otros objetos de valor mediante falsas emergencias familiares, advirtió Julio Loera, delegado de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la región sureste de Coahuila.

El funcionario señaló que han aumentado los intentos de extorsión y explicó que los responsables recurren cada vez menos a las amenazas directas para convencer a sus víctimas de entregar sus pertenencias.

"Pasaron de la extorsión al fraude", expresó al describir las nuevas estrategias utilizadas por los delincuentes, quienes en ocasiones operan desde centros penitenciarios o fuera de Coahuila.

Como ejemplo, mencionó llamadas en las que los responsables aseguran que un familiar está detenido y solicitan recoger objetos de su domicilio para enviarlos mediante servicios de transporte por aplicación, como InDrive.

Los delincuentes piden a las víctimas entregar joyas, sacar pertenencias de sus viviendas o abrir cajas fuertes con el argumento de que deben ayudar a un supuesto familiar en problemas.

Ante esta situación, la Fiscalía realiza actividades de prevención en escuelas y foros para informar a la población sobre las medidas que puede adoptar para evitar ser víctima de estos delitos.

Loera indicó que el fiscal general, Federico Fernández, acude a planteles educativos y espacios donde es invitado para difundir recomendaciones, mientras que los delegados también participan en estas acciones preventivas.

El funcionario llamó a mantener la precaución ante estas llamadas y verificar cualquier solicitud de ayuda antes de entregar dinero u objetos de valor.

Loera identificó a los adultos mayores como uno de los principales objetivos de estas prácticas, debido a que algunas personas tienen menor acceso o familiaridad con las nuevas tecnologías.

Sin embargo, advirtió que el uso de inteligencia artificial amplía el riesgo para otros sectores de la población, pues los delincuentes pueden utilizar audios que imitan las voces de familiares para hacer más creíbles sus historias.

Esta tecnología puede facilitar que las víctimas crean que enfrentan una emergencia real y accedan a enviar dinero o pertenencias sin confirmar la veracidad de la llamada.

Ante la proximidad de diciembre, cuando aumenta la circulación de dinero por las compras y celebraciones de fin de año, el delegado recomendó privilegiar los medios electrónicos para realizar pagos y reducir el uso de efectivo.