La huella del empaque llega a las empresas de la región

Las grandes compradoras empiezan a pedir a sus proveedores el dato de emisiones de cada caja. Para la industria local, es una nueva condición para vender.

Las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores ya publican informes de sostenibilidad con normas internacionales, por mandato de la CNBV desde el ejercicio 2025. A partir de 2027, esos informes deberán incluir las emisiones de lo que compran. La exigencia no se queda en los corporativos: baja a sus proveedores, entre ellos los fabricantes de alimentos, autopartes, bebidas y productos de consumo de la región que surten a esas cadenas.

Uno de los insumos que más se compra es el empaque. Una empresa mediana puede adquirir cientos de toneladas de cajas de cartón al año, y cada tonelada tiene una huella de carbono que su cliente querrá conocer.

Un dato que ya se puede pedir

En el centro del país, Grupak produce papel, lámina y cajas de cartón corrugado en 3 plantas: Toluca, Hidalgo y Cuernavaca. Fue la primera empresa de la industria de papel y empaque corrugado en Latinoamérica con Declaración Ambiental de Producto (DAP), un documento que mide la huella de carbono de su producto y que está verificado por un tercero.

Según esa declaración, publicada en International EPD System, su empaque de cartón corrugado convencional reporta 1,380.23 kg de CO2e por tonelada. Para una empresa que compra 100 toneladas de cajas al año, eso equivale a 138.02 toneladas de CO2e.

Qué significa para los proveedores locales

Las empresas que venden a grandes cadenas tienen dos caminos: esperar a que su cliente les pida el dato, o tenerlo listo antes. Quien llega con sus cifras de empaque verificadas facilita el informe de su cliente y se vuelve un proveedor más fácil de elegir.

Tres pasos para empezar:

1. Sumar cuántas toneladas de empaque compra la empresa al año.

2. Pedir al proveedor de cajas su Declaración Ambiental de Producto y la cifra por tonelada.

3. Multiplicar ambos datos y guardar la fuente para cuando el cliente la solicite.

La caja de cartón, que durante años se compró solo por precio y resistencia, ahora también cuenta en el informe.

Fuentes: Diario Oficial de la Federación (28 de enero de 2025), reforma a la Circular Única de Emisoras; International EPD System (environdec.com).