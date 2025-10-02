Grupo de Reacción Sureste logra decomiso de marihuana en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.– Las acciones operativas del Grupo de Reacción Sureste (GRS) continúan dando resultados en la lucha contra el narcomenudeo.

Gracias a una serie de detenciones realizadas en distintos puntos de la ciudad, las autoridades aseguraron 16 kilogramos de marihuana en un cateo efectuado en la colonia Nueva Tlaxcala.

El operativo inició tras la captura de tres hombres por posesión de droga: Víctor Manuel "N", con poco más de un kilo de marihuana; Jesús Ernesto "N", con otra cantidad similar, y Juan Gerardo "N", con aproximadamente 400 gramos. Todos fueron puestos a disposición del Centro de Operaciones Estratégicas (COE).

A partir de esas detenciones, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana solicitó al Centro de Investigación Estratégica contra el Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado la orden de cateo que permitió ubicar un domicilio en la colonia Nueva Tlaxcala.

Ahí se localizaron los 16 kilos de la hierba y se detuvo a Karla "N", de 24 años, quien fue consignada ante la Fiscalía General de la República.

Las autoridades destacaron que este tipo de acciones reflejan la efectividad de los operativos coordinados entre el GRS y la Fiscalía, orientados a frenar la distribución de drogas en la región.