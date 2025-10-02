Contactanos

Coahuila

Grupo de Reacción Sureste logra decomiso de marihuana en Saltillo

Operativo en colonia Nueva Tlaxcala resulta en detención y decomiso de droga.

Marco Juarez
Por Marco Juarez - 02 octubre, 2025 - 07:33 p.m.
Grupo de Reacción Sureste logra decomiso de marihuana en Saltillo
El Grupo de Reacción Sureste logró el aseguramiento de 16 kilos de marihuana en Saltillo.

SALTILLO, COAHUILA.– Las acciones operativas del Grupo de Reacción Sureste (GRS) continúan dando resultados en la lucha contra el narcomenudeo.

Gracias a una serie de detenciones realizadas en distintos puntos de la ciudad, las autoridades aseguraron 16 kilogramos de marihuana en un cateo efectuado en la colonia Nueva Tlaxcala.

El operativo inició tras la captura de tres hombres por posesión de droga: Víctor Manuel "N", con poco más de un kilo de marihuana; Jesús Ernesto "N", con otra cantidad similar, y Juan Gerardo "N", con aproximadamente 400 gramos. Todos fueron puestos a disposición del Centro de Operaciones Estratégicas (COE).

A partir de esas detenciones, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana solicitó al Centro de Investigación Estratégica contra el Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado la orden de cateo que permitió ubicar un domicilio en la colonia Nueva Tlaxcala.

Ahí se localizaron los 16 kilos de la hierba y se detuvo a Karla "N", de 24 años, quien fue consignada ante la Fiscalía General de la República.

Las autoridades destacaron que este tipo de acciones reflejan la efectividad de los operativos coordinados entre el GRS y la Fiscalía, orientados a frenar la distribución de drogas en la región.

1 / 2
Grupo de Reacción Sureste logra decomiso de marihuana en Saltillo
Tres hombres fueron detenidos inicialmente con distintas cantidades de droga, lo que llevó a un cateo mayor.
2 / 2
Grupo de Reacción Sureste logra decomiso de marihuana en Saltillo
La mujer detenida junto con el cargamento quedó a disposición de la Fiscalía General de la República.

  • Grupo de Reacción Sureste logra decomiso de marihuana en Saltillo

    Tres hombres fueron detenidos inicialmente con distintas cantidades de droga, lo que llevó a un cateo mayor.

  • Grupo de Reacción Sureste logra decomiso de marihuana en Saltillo

    La mujer detenida junto con el cargamento quedó a disposición de la Fiscalía General de la República.

  • Grupo de Reacción Sureste logra decomiso de marihuana en Saltillo
  • Grupo de Reacción Sureste logra decomiso de marihuana en Saltillo
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados