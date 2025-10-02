Montachoques operan en Saltillo: Medidas de prevención

SALTILLO, COAHUILA.– Tras la difusión de mensajes en redes sociales que advierten sobre la presencia de presuntos "montachoques" en distintos puntos de la ciudad, la Subdirección de Tránsito y Vialidad anunció un reforzamiento de la vigilancia con elementos motorizados para detectar y atender cualquier situación sospechosa.

De acuerdo con Zulema Banda Alemán, titular del área, hasta el momento no se han recibido denuncias formales de víctimas; sin embargo, las patrullas ya operan con especial atención en los sectores señalados en las publicaciones, como Periférico LEA, Valdés Sánchez, Francisco Coss y las inmediaciones del Distribuidor Vial El Sarape.

"Salió otra vez hoy el tema, hablé con los patrulleros y ninguno tiene reporte; sin embargo, ya se están tomando medidas acerca de las características y referencias que traen las publicaciones, por si cuentan con algún reporte hacerlo saber y actuar de inmediato", comentó Banda.

De acuerdo con los testimonios compartidos en grupos vecinales de Facebook y WhatsApp, el modus operandi consiste en provocar pequeños accidentes principalmente frenando de manera abrupta para exigir el pago inmediato en efectivo de los supuestos daños.

Los vehículos señalados suelen presentar golpes visibles en la parte trasera, lo que refuerza las sospechas de que se dedican a este tipo de fraudes.

Ante una situación sospechosa, las autoridades exhortaron a los conductores a solicitar de inmediato la presencia de agentes de tránsito y de la aseguradora correspondiente, evitando cualquier pago directo.

En caso de confirmarse un intento de fraude, el hecho debe ser turnado al área legal, ya que se trata de una práctica constitutiva de delito.

La Subdirección de Tránsito pidió a la población realizar reportes oficiales en caso de ser víctimas o testigos de estas situaciones. Asimismo, informó que los elementos motorizados permanecen atentos para actuar con rapidez frente a posibles montachoques.