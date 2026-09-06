Huye conductora tras volcadura mortal

SALTILLO, Coah.- La conductora señalada como presunta responsable del accidente carretero en el que murieron tres mujeres originarias de Monclova habría abandonado la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Saltillo, a donde fue trasladada tras resultar lesionada en la volcadura ocurrida la noche del jueves.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido información oficial sobre esta situación; sin embargo, de manera extraoficial trascendió que la mujer salió del hospital antes de que se definiera su situación jurídica.

El percance se registró a la altura del kilómetro 100 de la carretera federal Saltillo-Monclova, dentro del municipio de Ramos Arizpe, cuando una camioneta Suzuki Ertiga color plata, con placas de Coahuila y perteneciente al grupo Familia Seguridad, salió de la carpeta asfáltica y terminó volcada sobre uno de sus costados.

De acuerdo con los reportes, en la unidad viajaban alrededor de ocho personas que se dirigían de Saltillo a Monclova. La camioneta era conducida por Cintia Estephani de los Santos Sánchez, identificada como conductora de la plataforma inDrive y quien realizaba de manera habitual viajes compartidos entre ambas ciudades.

La fuerza del accidente provocó que varios ocupantes fueran expulsados del vehículo. Como consecuencia de las lesiones sufridas, Gabriela Hernández Ibarra, de 31 años de edad; Ángela Valeria Rodríguez Castillo, de 27; y Daniela Guadalupe Valdés Ordóñez, también de 27 años, fallecieron en el lugar de los hechos.

Tras el accidente, la conductora fue trasladada para recibir atención médica a la Clínica 2 del IMSS en Saltillo. En el reporte inicial se estableció que elementos de la Guardia Nacional mantendrían vigilancia sobre la mujer mientras avanzaban las investigaciones y se determinaba su situación legal por el accidente.

No obstante, de acuerdo con la información que ha trascendido, dicha custodia no se habría concretado de manera oportuna, situación que habría permitido que abandonara el nosocomio.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado oficialmente la presunta evasión ni han informado sobre posibles acciones para su localización.