Ganaderos piden reducir precio de carne en México

SALTILLO, COAH.- El sector ganadero mexicano pidió reducir entre 15 y 20 % el precio de la carne de res al consumidor para facilitar la venta de un excedente nacional estimado en 400 mil toneladas, generado principalmente por las restricciones a la exportación de ganado hacia Estados Unidos.

Homero García de la Llata, presidente del Consejo Directivo de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), señaló que los precios recibidos por productores y engordadores ya registran bajas importantes, pero los ajustes todavía no se trasladan a las carnicerías y los supermercados.

Detalló que la carne en canal pasó de 125 pesos a entre 107 y 110 pesos por kilogramo, mientras que el ganado pesado de 300 kilogramos bajó de 83 a 72 pesos por kilo. Pese a estas reducciones, el bistec continúa vendiéndose al público entre 200 y 220 pesos por kilogramo.

Ante este escenario, el dirigente consideró que el precio al consumidor debería rondar los 180 pesos por kilo, con el propósito de estimular la demanda y dar salida a la producción acumulada. "Necesitamos que baje la carne al consumidor para poder consumir esas 400 mil toneladas extras. Tiene que haber un balance en toda la cadena: el productor, el repastador, el engordador, quien hace la faena y finalmente quien distribuye al menudeo", expresó.

García de la Llata explicó que las restricciones para enviar ganado a Estados Unidos ocasionaron que más de 1.7 millones de cabezas que estaban destinadas a la exportación permanecieran en México y fueran incorporadas a los corrales de engorda nacionales, lo que incrementó la disponibilidad de carne en el mercado interno.

Aunque el sector prevé aumentar en aproximadamente 100 mil toneladas las exportaciones de carne, adicionales a las 300 mil toneladas que México comercializa anualmente en el extranjero, el excedente estimado de 400 mil toneladas tendría que colocarse principalmente en el mercado nacional. El representante de los ganaderos advirtió que, si no se incentiva el consumo mediante precios más accesibles, la acumulación de producto podría presionar nuevamente a la baja las cotizaciones del ganado y reducir las ganancias de los productores.

Piden frenar importaciones sin aranceles en 2027. Además de solicitar ajustes en los precios al público, la CNOG mantiene conversaciones con las secretarías de Economía y de Agricultura para pedir que en 2027 no se habiliten nuevos cupos de importación de carne libres de aranceles para países con los que México no tiene acuerdos comerciales que contemplen ese beneficio.

El dirigente recordó que Brasil llegó a introducir alrededor de 130 mil toneladas de carne en el mercado mexicano, situación que llevó al sector a gestionar ante el Gobierno Federal medidas para limitar las compras externas bajo condiciones preferenciales. Como resultado de esas gestiones, para 2025 se estableció un cupo máximo de 70 mil toneladas de carne procedente de cualquier país con acceso libre de aranceles. De ese volumen, indicó, se han utilizado aproximadamente 63 mil toneladas.

"Estamos pidiéndole respetuosamente a nuestro Gobierno Federal que para el 2027 por ningún motivo se abran cupos sin arancel para terceros países, precisamente porque está garantizado el abasto y la sobreoferta de carne de res en México", puntualizó.

García de la Llata aclaró que la propuesta no busca limitar el comercio con Estados Unidos y Canadá, países socios de México en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sino evitar que las importaciones de otras naciones coloquen a los productores nacionales en condiciones de desventaja.

Finalmente, insistió en que deben revisarse los márgenes de comercialización en cada etapa de la cadena, en particular los correspondientes al comercio al menudeo, para que las reducciones aplicadas a los precios del ganado y de la carne en canal también beneficien a los consumidores. Afirmó que una disminución en los precios finales permitiría impulsar el consumo de carne mexicana, reducir los excedentes acumulados y contener las afectaciones económicas para la actividad ganadera.