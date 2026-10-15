Saltillo: estacionamientos gratuitos y transporte sin costo para el Rodeo

SALTILLO, COAH.- Los asistentes al Rodeo Saltillo podrán dejar sus vehículos en estacionamientos gratuitos y trasladarse sin costo al recinto mediante un servicio especial de transporte, informó Víctor de la Rosa, titular del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible.

El funcionario explicó que el operativo busca facilitar el acceso al evento ante las distancias entre los estacionamientos habilitados y el recinto, además de ofrecer una alternativa de traslado cómoda y segura.

Como principal recomendación, pidió a los visitantes utilizar el bulevar Fundadores para llegar a los espacios disponibles, ya que el acceso por el bulevar Valdés Sánchez podría generar recorridos adicionales cuando se llene el estacionamiento tradicional de la feria.

La ruta sugerida es el bulevar Fundadores, en dirección al oriente, para acceder a los estacionamientos habilitados para el evento.

Quienes busquen dejar su vehículo frente al recinto deberán circular por Fundadores hacia el oriente, dar vuelta en U debajo del puente del libramiento Óscar Flores Tapia y regresar para incorporarse a la fila de acceso.

De la Rosa explicó que la organización del flujo vehicular busca concentrar las filas en el sector industrial y evitar que se extiendan hacia las colonias Mirasierra y Morelos, lo que podría afectar la movilidad de sus habitantes.

Los asistentes podrán utilizar los terrenos habilitados para el evento y el espacio de Ciudad Judicial, ubicado sobre el bulevar Fundadores. Todos estos estacionamientos serán gratuitos.

De acuerdo con el funcionario, los espacios contarán con vigilancia de Seguridad Pública para proteger los vehículos mientras sus propietarios acuden al rodeo.

En cuanto al estacionamiento tradicional de la feria, indicó que tiene una capacidad aproximada de entre 2 mil 200 y 2 mil 500 vehículos. Una vez que llegue a su límite, se cerrará el acceso.

Por ello, recomendó considerar las demás opciones disponibles y seguir las indicaciones viales para evitar recorridos innecesarios.

El operativo contempla unidades que trasladarán a los asistentes desde los estacionamientos habilitados hasta el recinto del Rodeo Saltillo, sin costo.

De la Rosa precisó que el servicio será temporal y funcionará durante los días del evento, en horarios específicos. Para cubrir la demanda, se utilizarán unidades disponibles que el instituto mantiene como reserva.

Algunos camiones estarán identificados con los colores y la imagen del evento, así como con la leyenda "Va, es pa´l rodeo", para facilitar su reconocimiento por parte de los usuarios.

La medida busca que los visitantes puedan dejar sus vehículos en espacios autorizados y completar el trayecto en transporte gratuito, sin tener que caminar largas distancias.

El titular del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible recomendó utilizar el bulevar Fundadores como ruta principal y atender las indicaciones del operativo vial.

También pidió considerar que el estacionamiento tradicional de la feria cerrará al alcanzar su capacidad, estimada entre 2 mil 200 y 2 mil 500 vehículos.

Tanto el estacionamiento en los espacios habilitados como el traslado en camión serán completamente gratuitos. Sin embargo, el servicio de transporte operará únicamente durante los días del evento y en horarios específicos.