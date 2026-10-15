Saltillo: Javier Díaz González destaca eventos que impulsan turismo

SALTILLO, Coah. - Saltillo se consolida como sede de grandes eventos nacionales e internacionales que impulsan el turismo, la derrama económica y la competitividad de la ciudad, afirmó el alcalde Javier Díaz González, al destacar la realización del concierto de Alejandro Sanz, la inauguración de Expo Coahuila y las actividades del Rodeo Saltillo.

El edil señaló que la creación de espacios de primer nivel permite atraer espectáculos, convenciones y actividades de distintos sectores, además de ofrecer a las familias saltillenses experiencias que antes requerían trasladarse a otras ciudades.

Destacó el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas para atraer eventos de gran escala y desarrollar recintos que fortalezcan la actividad turística y económica de la capital coahuilense.

Díaz González indicó que la realización de estos encuentros ya se refleja en la actividad del sector hotelero, luego de que el gobernador reportara una ocupación durante el fin de semana que no se había registrado en mucho tiempo.

El alcalde destacó que Expo Coahuila representa un legado para la ciudad y un espacio que permitirá albergar actividades económicas, turísticas, sociales y educativas, así como encuentros de alcance nacional e internacional.

Explicó que el recinto recibió actividades relacionadas con la Convención Nacional Ganadera y contempla exposiciones, subastas y otros eventos que atraerán visitantes de distintas partes del país.

Además, podrá recibir festivales organizados por cámaras empresariales, como el Festival de la Paella y el Festival del Cabrito, impulsados por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

El objetivo, señaló, es aprovechar la infraestructura para mantener una agenda de actividades que genere beneficios para distintos sectores productivos de Saltillo.

Díaz González adelantó que el municipio busca convertirse en sede del Premio Lidera el próximo año, un encuentro que, de acuerdo con el alcalde, podría reunir a 5 mil personas procedentes de otras partes del país.

Consideró que la posibilidad de albergar eventos de esta magnitud contribuirá a consolidar a Saltillo como una de las ciudades más competitivas de México.

Agregó que la estrategia de atracción de espectáculos y convenciones fortalece el posicionamiento de la capital coahuilense y amplía las oportunidades para los sectores hotelero, restaurantero, comercial y de servicios.

El alcalde invitó a la población a aprovechar las actividades del Rodeo Saltillo y pidió atender las indicaciones de movilidad y vialidad para facilitar los traslados hacia el recinto.

Informó que existen estacionamientos gratuitos sobre el bulevar Fundadores, además de espacios frente a las instalaciones, con el propósito de facilitar el acceso de los asistentes.

Finalmente, reiteró que la apuesta por recintos y eventos de gran escala busca generar beneficios económicos para el municipio y acercar a las familias saltillenses actividades de relevancia nacional e internacional sin necesidad de salir de la ciudad.