Alejan a jóvenes de las adicciones

A través del automovilismo y la integración en clubes locales, entre 15 y 20 jóvenes de la región han logrado superar problemas de adicciones, informó Ervey Valenzuela de la Torre, dirigente de la asociación Motores Sobre Ruedas.

El representante explicó que el interés por los motores y la mecánica funciona como una alternativa positiva para canalizar el tiempo libre de la juventud, manteniéndolos alejados de malos hábitos y sustancias nocivas. De acuerdo con reportes de los presidentes de distintos clubes de Monclova, involucrarse en esta actividad ha sido determinante en la rehabilitación de estos muchachos.

Valenzuela de la Torre reconoció que, aunque el automovilismo exige una inversión económica considerable por parte de los participantes, representa un entorno sano que frena el consumo de drogas. Asimismo, señaló que, pese a las críticas de algunos sectores por el ruido que generan los vehículos en las calles, las agrupaciones mantienen un enfoque altruista orientado a respaldar causas sociales, como la lucha contra el cáncer y el apoyo a personas de escasos recursos.

Exhibición de autos en Castaños

Como parte de sus próximas actividades de convivencia, la asociación anunció una exhibición de autos para el domingo 29 de noviembre en el municipio de Castaños, Coahuila, en un horario de 10:00 de la mañana a 5:30 de la tarde.

El evento será de ambiente cien por ciento familiar e incluirá competencias de car audio, así como muestras de vehículos clásicos y multimarcas. Para esta jornada se estima una participación de entre 100 y 150 automóviles, tras haber alcanzado una convocatoria cercana a las 350 unidades en un encuentro previo realizado en Monclova.

Confirmación de la sede

La sede exacta, que estará ubicada a la entrada de Castaños en las instalaciones de una línea de tráileres, será confirmada en los próximos días por los organizadores.