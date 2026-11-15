Prevén repunte en venta de autos

Las agencias automotrices de Monclova esperan incrementar hasta 71 % sus ventas en el mes de noviembre, al proyectar la comercialización de hasta 600 vehículos, frente a un promedio de 350 unidades en un mes regular.

Proyecciones de ventas en noviembre

Arturo Zavaleta, empresario del sector automotriz, mencionó que los meses de noviembre, diciembre y enero representan la mejor temporada del año para el mercado local, por lo que existe confianza en cerrar 2026 con resultados favorables.

Explicó que las expectativas para el mes de noviembre se ubican en la venta de entre 550 y 600 automóviles vendidos, mientras que para diciembre calculan colocar alrededor de 550 unidades.

Mejoras en el financiamiento

Reconoció que los meses anteriores fueron complicados para el sector, principalmente por las dificultades económicas y restricciones de financiamiento que enfrentan compradores para obtener créditos automotrices. Sin embargo, indicó que las condiciones comienzan a mejorar debido a una mayor apertura de bancos y financieras para autorizar préstamos, lo que permite reactivar gradualmente las operaciones.

Respecto a la caída de la manufactura automotriz, explicó que esta responde principalmente a la disminución de las ventas en Estados Unidos, situación que ya resienten las fábricas, aunque todavía no se refleja de manera importante en las agencias.

Impacto en las ventas locales

Consideró que esta desaceleración no necesariamente afectará las ventas locales durante los próximos meses, esto debido al comportamiento favorable que históricamente registra el mercado mexicano durante la temporada de cierre de año.