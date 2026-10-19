Revisión de normas electorales en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El Congreso de Coahuila mantiene la revisión de las normas electorales para adecuarlas a las resoluciones judiciales y a los cambios en los criterios de interpretación que surgen después de cada proceso electoral, informó la presidenta del Poder Legislativo, Luz Elena Morales.

La legisladora explicó que algunas disposiciones avaladas para una elección pueden recibir interpretaciones diferentes en procesos posteriores, por lo que consideró necesario actualizar el marco legal para ofrecer mayor certeza a las autoridades encargadas de organizar y resolver controversias electorales.

Indicó que estas revisiones también buscan identificar posibles contradicciones entre los criterios jurisdiccionales y perfeccionar las reglas que rigen las contiendas.

Respecto a las modificaciones electorales aprobadas en Coahuila el pasado 1 de septiembre, Morales señaló que fueron impugnadas por Morena. Según sostuvo, los cambios corresponden a una homologación con la reforma constitucional federal promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La presidenta del Congreso indicó que será necesario esperar las resoluciones de los tribunales para conocer el desenlace de los recursos legales y determinar qué efectos tendrán sobre las adecuaciones aprobadas en la entidad.

Por otra parte, destacó la relevancia de impulsar la capacitación y el intercambio de experiencias entre magistradas y magistrados electorales de todo el país, al considerar que estas actividades contribuyen al fortalecimiento de las instituciones y de la democracia.