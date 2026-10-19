Saltillo: Ayuntamiento analiza seguro para daños en vehículos

SALTILLO, Coah.- El Ayuntamiento de Saltillo analiza contratar una aseguradora para cubrir los daños que sufran los vehículos por baches, alcantarillas y otras afectaciones en las vialidades, informó Antonio Nerio Maltos, titular de Obras Públicas municipal.

El funcionario explicó que la propuesta se ha abordado con el área de Finanzas y la Tesorería, con el objetivo de explorar un acuerdo con una compañía que pueda asumir los gastos derivados de estos incidentes.

"Por la situación en la que vivimos, no hay un presupuesto asignado para reparar todos los daños que pudieran ocasionarse, baches, alcantarillas, etcétera", señaló.

Nerio Maltos indicó que el reglamento contempla una responsabilidad para el Ayuntamiento por este tipo de daños; sin embargo, precisó que la contratación de un seguro aún está en análisis y que corresponde a Finanzas y Tesorería revisar su viabilidad.

Como referencia, mencionó la posibilidad de adquirir una póliza similar a las que cubren daños en viviendas por fenómenos meteorológicos. No obstante, no proporcionó información sobre costos, plazos ni las condiciones que tendría el eventual seguro.

Mientras se revisa la propuesta, Obras Públicas mantiene como prioridad la reparación de las vialidades y la prevención de accidentes. El funcionario señaló que, cuando detectan un bache de grandes dimensiones o que representa un riesgo para los automovilistas, se procede a señalizarlo de inmediato.

Para atender estos puntos, la dependencia mantiene coordinación con Tránsito y Vialidad, a fin de advertir a los conductores mientras llegan las cuadrillas y el equipo necesario para reparar la superficie dañada.