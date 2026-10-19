Convención Nacional de Canacintra atraerá empresarios a Saltillo

SALTILLO, Coah.- Saltillo recibirá esta semana la Convención Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), como parte de la estrategia para atraer eventos nacionales e internacionales que impulsen la actividad económica y turística, informó el alcalde Javier Díaz González.

El edil señaló que la ciudad recibirá a empresarios e industriales de distintos estados del país, luego de albergar la Convención Nacional Ganadera y el Rodeo Saltillo, encuentros que atrajeron visitantes y generaron actividad para los sectores hotelero, restaurantero, comercial y de servicios.

Díaz González indicó que el Rodeo Saltillo reunió a más de 125 mil personas y generó una derrama económica superior a los 100 millones de pesos durante los días del evento.

Añadió que entre los asistentes hubo visitantes de Canadá, Argentina, España y Estados Unidos, quienes, según relató, se mostraron sorprendidos por las actividades y la oferta del espectáculo.

El alcalde también destacó que la Convención Nacional Ganadera reunió a más de mil 500 ganaderos y sus esposas, quienes pudieron disfrutar de la gastronomía, los museos y los atractivos turísticos y culturales de la capital coahuilense.

Afirmó que estos encuentros benefician a las distintas cadenas de servicios y contribuyen a dinamizar la economía local. Además, señaló que durante el Rodeo Saltillo se realizaron conciertos y actividades deportivas que también registraron una importante asistencia.

Díaz González reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para impulsar, mediante el trabajo coordinado, la llegada de este tipo de eventos y el desarrollo de infraestructura para recibir a visitantes.

El edil sostuvo que la región sureste, integrada por Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, supera el millón 200 mil habitantes y cuenta con capacidad para recibir visitantes de diferentes partes de México y del extranjero.

Agregó que la realización de encuentros nacionales e internacionales también favorece el crecimiento de la infraestructura turística, como hoteles, restaurantes y otros servicios. Asimismo, señaló que Expo Coahuila y los proyectos futuros de un foro y una arena podrían ampliar la capacidad de Saltillo para albergar eventos de mayor alcance.