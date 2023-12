"Con todo pa´ delante, a pasos de gigante"; Manolo protesta como Gobernador de Coahuila

"Protesto desempeñar leal y patrióticamente, el cargo de gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, guardar y hacer guardar sin reserva alguna, la Constitución particular del Estado y la general de la República con todas sus adiciones y reformas y las demás que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad del Estado", manifestó esta mañana Manolo Jiménez Salinas al tomar protesta como Gobernador Constitucional de Coahuila.

En sus primeras palabras como Gobernador, aseguró que Coahuila es un gran estado, una tierra soñada de gente buena, echada para adelante, donde se aspira a mejorar siempre, una potencia nacional.

"Estoy seguro que los Coahuilenses que votaron por Miguel Riquelme, están contentos, porque usted cumplió su palabra, cumpliéndoles", indicó.

Luego de agradecer la presencia de los invitados especiales que se dieron cita en el Congreso del Estado, y saludar a todas las regiones de Coahuila, aseguró que su gestión va por todas las familias de Coahuila.

"Llegar a la gubernatura de Coahuila es el honor más grande de mi vida, que sin duda representa una gran responsabilidad para la cual nos hemos preparado con un plan y un gran equipo con juventud y experiencia, que nos ayude a sacar adelante los compromisos que hicimos en campaña, así como los retos que se vayan presentando en el camino".

Anunció un plan ejecutivo de 100 días y un programa para el 2024 con las bases del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2029, con una visión muy clara, con la garantía de que este, será un gobierno de hechos y resultados contundentes.

"Seremos el gobierno mas ciudadano en la historia, vamos a gobernar para 765 mil coahuilenses que votaron por nosotros, pero también para quienes no lo hicieron, aquí vamos a gobernar para todos", puntualizó.

Invitó al Congreso de Coahuila a buscar juntos lo mejor para el estado, y agradeció al Presidente de la República su apoyo y su disposición a trabajar de manera conjunta, apoyando el programa insignia de agua para la Laguna.

A los 38 alcaldesas y alcaldes, les externó su apoyo para juntos hacer programas, proyectos y obras para todos los municipios del estado.

En el tema de la seguridad, puntualizó que es el tema más importante para los Coahuilenses, "Por eso va a seguir blindando el estado, le vamos a entrar con todo, porque al tomar protesta, no solamente juré seguir cuidando a mis hijos, también cuidar a los hijos y las hijas de todos los coahuilenses.

"Que quede muy claro, a aquellos delincuentes que quieran ingresar a Coahuila para hacerle daño a nuestras familias, aquí se seguirán topando con pared con nosotros", refrendó.

Instruyó a la Policía Estatal, a los mandos y elementos regionales y municipales, a seguir fortaleciendo el modelo de seguridad exitoso de Coahuila, con más prevención, proximidad, inteligencia y fuerza.

Para lograrlo, destacó la labor del Ejército Mexicano, y pidió a los Generales Guillermo Arellano y General Fidel Mondragón, extender el agradecimiento al General Secretario Luis Crescencio Sandoval,

"Que nos sigan apoyando con toda la fuerza del Ejército para seguir robusteciendo la seguridad en Coahuila".

En el sector económico, dijo contar con un a plan para llevar desarrollo parejo para todas las regiones con una nueva estrategia de promoción económica PRO Coahuila para aprovechar al máximo las oportunidades del fenómeno del nearshoring para atraer mayores inversiones, y así crear más empleos.

Garantizó que su gobierno será aliado de quienes quieran trabajar, emprender o invertir en Coahuila. "Los empresarios de bien siempre contarán conmigo porque son los que nos ayudan a generar los empleos que necesitamos para que nuestra gente pueda prosperar".

Manifestó que este será el sexenio en el que la suma de esfuerzos entre la iniciativa privada y el gobierno rinda frutos para atraer la mayor cantidad de inversiones nacionales y extranjeras.

Y recordó que todos los cargos que tuvo se los debe a la gente. "Bien me decía mi abuelo que de la mano del pueblo se podía ganar cualquier elección. Por eso a mí no se me olvida, ni se me va olvidar nunca, que yo gané en gran medida gracias a nuestra gente de las colonias, barrios y ejidos de Coahuila".

Refrendó su compromiso con más programas sociales, mejor salud, educación y obras. "Vamos a trabajar muy cerca de la gente, como lo hemos venido haciendo siempre".

Agregó que este proyecto va por su familia y por todas las familias de Coahuila. "Coahuila es nuestra casa y hay que cuidarla entre todos. Tenemos que seguir consolidando a nuestro Estado como el mejor lugar para vivir en todo México. Vamos a conservar las cosas buenas, innovar y cambiar lo que haya que mejorar".

Pie.- Todos los días de nuestro mandato pondremos en alto el nombre de nuestro Estado. ¡Coahuila: aquí vamos con todo pa´delante, a pasos de gigante!, puntualizó Manolo Jiménez.